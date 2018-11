Wiener Dorotheum: Alltag nach dem dreisten Diebstahl

Wien. Eine Dame blättert im Auktionskatalog, zwei ältere Herrschaften suchen den Schmuck, und neben dem Auktionssaal im ersten Stock des Dorotheums sehen sich drei Männer die Gemälde an, die noch an diesem Abend unter den Hammer kommen werden. Die Saalaufsicht schaut genau hin.



Einen Kommentar will von den Aufsehern keiner abgeben. Wenn man im Vorbeigehen hinhört, bekommt man freilich mit, dass auch sie die Causa prima beschäftigt.



Drei Tage nachdem ein 120.000 bis 160.000 Euro teurer Renoir gestohlen wurde, herrscht nach turbulenten Zeiten in dem Auktionshaus nun zumindest vordergründig Normalbetrieb. Während die Polizei weiter nach drei Männern fahndet, die am Montag eine kleinformatige Küstenlandschaft des französischen Impressionisten aus dem Rahmen genommen haben sollen, wird im ersten Wiener Bezirk weiter gearbeitet.

