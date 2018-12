Belgiens dekolonisiertes Kolonialmuseum

Ausgestopfte Afrikaner? Nein, die gab es hier nie zu sehen, auch wenn dieses makabere Gerücht sich nicht zu zerstreuen scheint. „Das Museum hatte nie ausgestopfte Menschen in seinen Sammlungen“, heißt es auf der Webseite des Königlichen Afrikamuseums, das in Tervuren liegt, ruckelige 20 Minuten Straßenbahnfahrt von Brüssel entfernt. Sehr wohl aber gebe es zwei mumifizierte Leichen von Männern, die laut Röntgen- und Erbgutanalysen irgendwann zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert in der ostkongolesischen Region Kivu in einer Höhle verstorben waren. „Aller Wahrscheinlichkeit nach kamen sie in den 1930er-Jahren ins Museum“, erklären die Museumskuratoren, oder vielmehr: erklärten sie, denn diese mit „Mythen und Tabus des Museums“ betitelte Webseite ist derzeit offline und nur archivisch zu lesen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.12.2018)