Habsburgs Kunst wandert weiter

Vor einem Jahr kündigte Francesca Habsburgs Stiftung TBA21 groß an, demnächst mit dem Nationalmuseum Prag zu kooperieren. Ein Großteil ihrer Sammlung zeitgenössischer Kunst sollte dem Haus für fünf Jahre geliehen werden. Damit endete zugleich ihr Engagement in Wien: Von 2012 bis 2017 bespielte die Stiftung das ehemalige Atelier von Gustinus Ambrosi im Augarten, hier baute etwa Ólafur Elíasson erstmals gemeinsam mit Flüchtlingen seine „Green Lights“, mit denen er seither durch die Welt tourt.



Die Abschiedsausstellung widmete Habsburg aber schon ihrem neuen Thema: der Bewahrung der Ozeane. Damit wird sie in Zukunft in Venedig präsent sein: Der Bürgermeister der Lagunenstadt überlässt ihr die historische Kirche San Lorenzo unweit des Arsenale-Geländes. Statt einer Miete finanziert Habsburg die Renovierung und ein temporäres Programm. Ihre Sammlung allerdings findet dort keinen Platz, dafür suchte Habsburg nach Alternativen.