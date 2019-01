Arik Brauer: „Der Wohlstand macht die Leute wehleidig“

Arik Brauer wird am Freitag 90 Jahre alt. Im Gespräch mit der „Presse“ erinnert er sich an seine Kindheit in Ottakring, die Welt der Gassenbuben und erklärt, dass im Vergleich zu früher auch die Armen heute im Reichtum leben.