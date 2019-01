Heute wäre Leonardo ein Hipster

Obwohl die Bruegel-Ausstellung am 13. Jänner bereits zu Ende geht, ist es eigentlich dieses neue Jahr 2019, in dem des Todes des niederländischen Malers zum 450. Mal gedacht werden sollte. Doch ein etwas berühmterer Kollege wird ihm da dazwischenkommen: Der 500. Todestag von Leonardo da Vinci, dessen Werk Bruegel auf seiner Italien-Reise sicher rezipiert hat und dessen dunstige Landschaften ihn sichtlich inspiriert haben, wird das heurige Jahr in der alten Kunst dominieren. Am 2. Mai 1519 verstarb dieser schon zu Lebzeiten als Universalgelehrter hochgeschätzte Künstler auf seinem französischen Alterssitz in Amboise.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)