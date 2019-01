Wien.Es war ein intimes Designgipfeltreffen, das da an einem kalten Winterabend im Kaminzimmer des MAK stattfand. Stefan Sagmeister, Gestalter der aktuellen Ausstellung zum Thema Schönheit, traf dort auf Ian Callum, Jaguars legendären Director of Design. (Die britische Automarke hat Sagmeisters Schau maßgeblich, aber dezent unterstützt; man denke an das eingeschneite, von Typografie überzogene Auto vor dem Haus).

Auch wenn sich die beiden erst zwei Stunden zuvor bei einer Runde durch die Schau kennengelernt hatten, waren sie sich schnell einig. Etwa in ihrer Verehrung für David Bowie. Abseits der Musik habe Bowie eine ganze Generation ermutigt, sich schön zu kleiden, meinte Callum – auch ihn. Wäre Jaguar eine Band, wäre es jedenfalls „eine britische“, so Sagmeister. „In Richtung Roxy Music, ein bisschen eleganter als Bowie.“ Callum: „Und mit ein bisschen Jazz.“

Einig waren sich die zwei auch in ihrer Verehrung von Schönheit und ihrer Kritik an reiner Funktionalität. Aus Modernismus sei irgendwann „Kostismus“ geworden, scherzte Callum. „Dinge sollen nur noch so billig wie möglich funktionieren. Da bleibt nichts, an dem man sich erfreuen konnte.“ Dass Sagmeister mit seinem Plädoyer für mehr Schönheit einen Nerv traf, zeigen die Briefe, die er seit der Eröffnung vor ein paar Wochen erhält. „Viele, teilweise sogar handgeschrieben, manche sehr lang“, berichtet er, durchaus verblüfft. „Ich gehe selbst in Hunderte Ausstellungen pro Jahr, aber ich hatte noch nie das Bedürfnis, einen Brief zu schreiben.“

Schönes zu gestalten sei dabei nicht notwendigerweise teurer, so Sagmeister, „aber auf jeden Fall schwieriger“. Callum: „Wir kämpfen mit jedem Millimeter, der uns zur Verfügung steht.“ Sagmeister tue gut daran, sich an Autos gar nicht versuchen zu wollen. Dafür will Callum mit seinem Team in die (weiterwandernde) Schau kommen. „Ich glaube, ich habe hier einen Freund gefunden.“ (tes)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2019)