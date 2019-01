„Ich male Nackte, wie andere Leute kochen“

Die Presse: Ich möchte über zwei Stränge in Ihrem Werk reden, Erotik und Heimat.

Christian Ludwig Attersee: Die Erotik ist allerdings entscheidender Mittelpunkt meiner Arbeit. Weil alles, was man mit Erotik besetzen kann, verspricht stärkere Erlebnismöglichkeiten. Sex ist damit bitte nicht gemeint, das ist etwas Kurzes, Erotik etwas Ewiges. Wirklich erotische Künstler gibt es sehr wenige, ich bin einer davon. Ich habe übrigens auch den Humor in die Kunst eingeführt in den 1960er-Jahren, auch das hat es nicht gegeben, außer bei Wilhelm Busch, wenn man das als Kunst rechnen will. Man muss daran denken, wie ernst die Kunst in den Sechzigern war. Ich habe versucht, den Alltag zu erotisieren und ihn mit Humor und Ironie zu versetzen. Beide Inhalte hatte etwa die Pop-Art nicht, daher bin ich kein Pop-Art- Künstler, wie viele sagen. Ich bin ein Pop-Art-kritischer Künstler.

Was sind Sie dann? Surreal-Pop? Fantast?

Ich atterseeisiere die Kunst, das ist das Wort, das ich dafür gefunden habe, das kann man darüberstellen. Ich erfinde jeden Tag fantastische Welten, in die ich einsteige, in denen ich lebe, als Mann und Frau.

Dafür sehen diese Welten aber immer sehr ähnlich aus.

Das sehe ich nicht so. Aber ja, die Handschrift ist unverkennbar. Natürlich kann man meine 10.000 Bilder nebeneinander stellen und man wird nie einen Bruch finden. Das ist richtig.

Außer beim fotografischen Frühwerk.

Da habe ich nur andere Materialien verwendet. Die Gesellschaftskritik ist schon dieselbe gewesen, die ist heute nur fantastischer. Ich suche immer die Verbesserung der Welt, es geht um Freiheit, Tierliebe, Naturschutz.

Und um Geschlechterrollen. In den frühen Fotos posieren Sie oft zwischen den Geschlechtern, auch nackt, daran sollte man denken, wenn man sich etwa mit der jüngsten Kritik an Ihrem Skiplakat für den Semmering beschäftigt.

Ich erinnere mich kaum mehr an diese Geschichte. Ich habe nur ein Kunstwerk geschaffen, darüber kann man urteilen, wie man will.

Jetzt sind auf Plakat und Katalog zur Ausstellung Sie selbst als junger Mann fast nackt zu sehen, nur ein Fächer vor der intimsten Stelle. Soll diese Wahl die Skiplakat-Aufregung konterkarieren?

Aber nein, das hat die Kuratorin ausgesucht. Ich bin ja immer nackt. In der Frühzeit meiner Genderfotografie jedenfalls.

Schon Schiele hat sich selbst zwischen den Geschlechtern dargestellt.

Wirklich? Ich kenne die Bilder nicht, ich habe Schiele immer gehasst. Geholt haben kann ich mir von ihm jedenfalls nichts, in meiner Jugend hat man das nicht gekannt. Nacktheit ist für mich einfach etwas völlig Normales, ich male nackte Frauen oder Männer, wie andere Leute kochen.

Die nackte Frau ist allerdings kein neutrales Motiv, sondern hat eine Geschichte, die man nicht ignorieren kann: Frauen wurden über Jahrhunderte als Lustobjekt von Männern für Männer gemalt.

Das sagen Sie. Bei mir ist kein Unterschied in der Nacktheit. Das bin ja immer ich in den Bildern, ob Frau oder Mann, aber auch ob Kirsche oder ein Stück Fleisch. Ich verwandle mich gern. Ich bin bisexuell, das geht aus den Bildern doch eindeutig hervor. Ich bin da völlig frei. In der frühen Fotografie habe ich das durchexerziert, bin geschminkt aufgetreten, mit Perücken, mit Zierbuckeln, mit selbst gemachter Kleidung.

Das Bigeschlechtliche, das Performative – das Stück Menschenfleisch, das Sie in einem der frühen Bilder ausstellen – es gibt doch immer wieder Verbindungen zum Wiener Aktionismus.

Vor allem gibt es Unterschiede: Ich habe immer etwas Schönes gemacht, etwa bei meiner Performance beim „Zock Festival“ 1967, die hat „Was Schönes“ geheißen. Die Aktionisten haben nie etwas Schönes gemacht.

Das gerahmte Stück Menschenfleisch sieht im Bild auch fast aus wie eine Blume.

Das habe ich das erste Mal 1967 in der Galerie im Griechenbeisl ausgestellt, das war das erste Mal, dass echtes Menschenfleisch in der Kunst ausgestellt wurde. Aber die Leute hat das gar nicht interessiert, die sind damals bis auf die Straße Schlange gestanden, weil sie dachten, es werden dort Hunde aufgeblasen! Das hatte ich in einem Gedicht angekündigt: „Ich blase jeden Dienstag um 17 Uhr auf Wunsch der Tiereigentümer ihren Hund auf die doppelte Größe auf.“

Was natürlich nie passiert ist.

Natürlich nicht. Ich lebe mit Hunden, ich liebe sie wie Menschen. Aber die Leute haben anscheinend darauf gewartet. Das ist ja das so Menschenöffnende an der Kunst, dass sie solche Untiefen aufzeigen kann. Dafür liebe ich die Kunst heute immer noch so wie mit 18 Jahren. Auch wenn sie sich heute komplett anders zeigt und zeigen muss. Für mich ist Kunst die höchste Form der menschlichen Sprache. Das Mittel, um komplizierte Sachen mitzuteilen, ohne dabei Schaden anzurichten. Es gibt nur eine Sache, die das noch schafft: das Segeln.

Womit wir bei der Heimat wären. Natur, Tierliebe, Fleischessen – eine sehr österreichische Kombination. Es gibt eine frühe Serie von Ihnen, in der krakenhafte Aliens Österreich bereisen und sich dabei vor allem der Frauen, weniger der Landschaft erfreuen.

Das ist aus 1963/64, es sind Collagen aus Österreich-Kalenderblättern und Schundheftln mit halbnackten Frauen. Jedes Bundesland hat seine Einheimische, die in näherer Beziehung zu einem Außerirdischen steht, ein Lockruf, Österreich zu besuchen.

Kann man das in eine Beziehung bringen mit der jüngsten Serie in der Ausstellung, die „Heimatverschiebung“ (2018) heißt? Auch hier kommen Österreich-Klischees vor, das Edelweiß zum Beispiel, das aber neben einem Koffer wächst.

Auch hier geht es um mein altes Dreieck: Mensch, Tier, Landschaft. Dazu kommt aber, dass die Menschen ihre Heimat immer öfter verlassen müssen, um dorthin zu ziehen, wo sie mehr Geld verdienen. Oder um vor Kriegen zu flüchten. Auch die Tiere werden vertrieben und müssen neue Heimaten suchen, durch den Unsinn der Menschen und den Unsinn, den uns die Erde beschert, denn auch die verändert sich. Wir stehen am Beginn einer Weltveränderung. Das versuche ich in meiner Art aufzuarbeiten.

Aber es gibt doch auch die Entwicklung, dass viel weniger gereist werden muss, weil alles übers Internet geregelt wird?

Ja, aber ich kann nicht alles malen. Was mich auch sehr interessiert, ist die neue japanische Welt, die auf Geschlechtsverkehr, auf Arbeit verzichtet, junge Leute, die lieber unter der Brücke leben, weil sie nicht werden wollen wie ihre Eltern. Man muss sich überhaupt mehr um Japan kümmern. Dort hat etwa gerade die erste Ehe mit einer Comicfigur stattgefunden. Das interessiert mich als Maler – wer wird als Erstes mit einer Attersee-Frau verheiratet sein?

Oder mit Ihrem Vagina-Objekt, einer Box mit Hymen, das in der Ausstellung auch zu sehen ist – es wurde 1966 aus Ihrer ersten Ausstellung in Berlin entfernt.

Da muss man unterscheiden: Das Vagina-Objekt ist ein Deflorationsgegenstand. Hier geht es nicht um Gefühle, sondern um eine Tätigkeit.

Also eher für den Seitensprung geeignet.

Gut, Sie werden es wohl nicht heiraten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.01.2019)