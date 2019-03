"Dachboden-Caravaggio" soll bis zu 150 Millionen Euro einbringen

Ein Gemälde, das vor fünf Jahren auf einem Dachboden entdeckt worden ist und von Caravaggio stammen soll, wird am 27. Juni in Toulouse versteigert. Der Schätzpreis liegt bei bis zu 150 Millionen Euro.



Das Werk, das derzeit in der Colnaghi Gallery in London zu sehen ist, stammt aus dem Jahr 1606 oder 1607. Es zeigt, wie die biblische Heldin Judith den assyrischen Feldherren Holofernes enthauptet. "Judith und Holofernes" war 2014 von Hausbesitzern in Toulouse gefunden worden, als diese ein Loch in ihrem Dachboden untersucht hatten. Aber erst zwei Jahre später wurde der Fund bekannt gemacht.



Der Kunstexperte Eric Turquin geht davon aus, dass das Bild "mindestens 100 Jahre" in dem Dachboden gelegen hat. Ob es von von dem als Caravaggio bekannten Maler Michelangelo Merisi stammt oder nicht, darüber sind sich Experten uneins.



Das Bild soll dem britischen "Guardian" zufolge für 100 Millionen Dollar dem Louvre angeboten worden sein, aber das Museum habe abgelehnt. Turquin geht davon aus, dass das Bild bei der Auktion verkauft würde - trotz des hohen Preises und der Zweifel an der Herkunft.

Caravggios Judith hängt in Rom

Von Caravaggio gibt es 68 bekannte Gemälde, nur vier befinden sich in Privathand. Von dem Judith-und-Holofernes-Motiv gibt es bereits eine Version, die zweifelsfrei vom Meister stammt: "Giuditta e Oloferne" hängt im Museum Galleria Nazionale d’Arte Antica in Rom.

>> Bericht im "Guardian"

Zweifelsfrei von Caravaggio: "Giuditta e Oloferne" – (c) APA/AFP (VINCENZO PINTO)

(APA/Reuters)