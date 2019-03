Eine Messe und ihr Plan B

Ein eisiger Wind blies den Besuchern der Armory Show, New Yorks wichtigste Messe für zeitgenössische Kunst, am Pier des Hudson River entgegen. Drinnen wurde Champagner ausgeschenkt. Anlass war der Start zur 25. Ausgabe. Doch viel mehr stießen die Veranstalter wohl darauf an, dass sie ein Debakel gerade noch abwenden konnten.

Denn zwei Wochen vor der Eröffnung erfuhren die Veranstalter, dass der Pier 92 so baufällig ist, dass er zu einem großen Teil nicht genutzt werden kann. Doch dieser Pier beherbergt rund ein Drittel der insgesamt etwa 200 Aussteller. Die Organisatoren mussten rasch einen Ausweg finden. Sie entschieden sich dazu, auf Pier 90 auszuweichen. Doch dort residiert die Konkurrenzveranstaltung Volta. Da jedoch beide denselben Eigentümer haben, musste die viel kleinere und vor allem bei den Standpreisen billigere Messe der großen weichen. Das sorgte für viel Ärger bei den Volta-Ausstellern.

Ende vergangener Woche kam der Mega-Galerist David Zwirner gemeinsam mit dem Kunstsammler Peter Hort zu Hilfe. Unter dem Titel „Plan B“ stellte Zwirner seine Räumlichkeiten in Chelsea den gestrandeten Galerien zur Verfügung. Zudem wurde in der Nähe eine zweite Location aufgestellt. Dennoch kamen nur 35 der insgesamt 78 Volta-Aussteller unter.

Immerhin schoss die Messe für den Plan B Geld zu. Auch zwei österreichische Galerien waren betroffen: Galerie Frey und Ernst Hilger. Während sich Frey für die Popup-Lösung entschied und dort Arbeiten von Johannes Domenig zeigt, verzichtete Hilger. „Ich hatte eine Soloshow mit Arbeiten von Shepard Fairey geplant, der hier sehr beliebt ist“, zeigt sich der Galerist verärgert. Der Schaden der entgangenen Verkäufe ist vermutlich beträchtlich. Die Standkosten wurden retourniert. Über weitere Entschädigungszahlungen, wie beispielsweise Transportkosten, wird noch verhandelt. Hilger bemüht sich über individuelle Treffen mit Sammlern, zumindest um ein paar Verkäufe. Für Mariane Ibrahim hat sich Plan B ausgezahlt. Sie hat auf ihrem Stand sämtliche Arbeiten der haitischen Künstlerin Florine Demosthene verkauft.



Starke Nachfrage. Auf der Armory war die Stimmung jedenfalls gut, und die Gäste blieben nicht aus. Ursula Krinzinger, die sich heuer wieder überreden ließ mitzumachen, hat ihre Teilnahme nicht bereut. Schon auf der Preview verzeichnete sie starke Nachfrage und einige Verkäufe. „Ich habe mich für einen teils kuratierten Stand entschieden, ein Kabinett mit Aktionismus und Performance, mit Arbeiten von Günter Brus, Rudolf Schwarzkogler, Chris Burden und Marina Abramović“, sagt die Galeristin.

Besonders gefreut hat sie sich über den Verkauf einer Fotomappe von Chris Burden. „Es ist eines der wichtigsten Werke der Performance der 1970er-Jahre, das Burden in einem Portfolio publiziert hat. Es ging an ein wichtiges europäisches Museum“, erzählt sie. Der Preis dafür lag im sechsstelligen Bereich. Verkauft hat sie auch Erik Schmidt für 19.000 Euro und eine kleine Arbeit von Christian Eisenberger für 6000 Euro. Die große um 15.000 Euro ist ebenfalls bereits reserviert.

Eisenberger sei im Ausland sehr gefragt und in Institutionen gut vertreten. „Nur in Österreich haben die Museen immer noch nicht seine Qualität erkannt“, sagt Krinzinger. Auch Martha Jungwirth ist wieder präsent, für sie ist das Interesse beträchtlich. Am 1. Mai wird die New Yorker Galerie Fergus McCaffrey ihr eine Soloshow widmen. „Dann werden auch die Preise angehoben“, kündigt die Grande Dame der heimischen Kunstszene an. Sie sitzt vor einer Neonarbeit von Brigitte Kowanz. In der Mitte des Standes steht eine weitere Arbeit der Künstlerin, ein Quader mit dem Titel „Realm of Possibility“ aus dem Jahr 2017. Auch sie ist seit der Teilnahme an der Biennale von Venedig international sehr gefragt.

Gleich hinter dem Eingang und der Pommery-Bar findet man den zweiten österreichischen Galeristen: Thaddaeus Ropac mit einer Auswahl an Blue Chip-Künstlern. Prominent ins Auge springt eine wandfüllende Kohlearbeit von Robert Longo aus der Serie „Balcony“. Gleich beim Eingang findet man Robert Rauschenbergs Arbeit „Honk“ aus dem Jahr 1990, das aus seiner Borealis-Serie stammt. Ropac wird in der Salzburger Galerie im April eine Ausstellung dieser Serie zeigen. Natürlich dürfen auch Alex Katz und Georg Baselitz im Angebot nicht fehlen. Spannend ist die in tiefrot gehaltene Arbeit des Chinesen Yan Pei-Ming. Schon in den 1990er-Jahren hat er begonnen, die traditionelle Historienmalerei aufzugreifen. In der Arbeit „Napoleon, Crowning Himself Emperor“ hat er das Motiv von Jacques-Louis David neu interpretiert.

Stark im Fokus stehen heuer auf der Messe Arbeiten von Künstlerinnen und afrikanische Kunst. Die Londoner Galeristin Alison Jacques zeigt Arbeiten von Dorothea Lange. Darunter auch eine ihrer letzten Arbeiten, die sie für 250.000 Dollar verkauft hat. Susan Sheehan wiederum konnte einen Holzschnitt von Helen Frankenthaler an das Princeton University Art Museum verkaufen.

Frauen standen auch im Fokus der Independent Art Fair, die heuer zum zehnten Mal stattfindet und zu den spannenden Satellitenmessen rund um die Armory zählt. Der Londoner Galerist Richard Saltoun zeigt etwa Renate Bertlmann, die Österreich heuer auf der Biennale von Venedig vertritt.

Die NADA (New Art Dealers Alliance) aber, die sonst ebenfalls ein spannender Fixpunkt der Armory Week war, hat heuer keine Messe. Der Standort in West Soho wird früher als erwartet restauriert, das Event musste weichen. Ein alternativer Standort, der preislich leistbar wäre, konnte nicht gefunden werden. So entschied sich die Organisation, den Fokus auf die Galerien zu verstärken. Denn die Immobilienpreise seien laut NADA-Direktorin Heather Hubbs „verrückt“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2019)