Die schöne neue Welt des „letzten Ritters“

Kaiser Maximilian I., dessen Todestag sich heuer zum 500. Mal jährte, galt als ein Büchernarr. Seine Bibliothek war auf mehrere Residenzen verteilt. Die meisten Bücher gab es in Wiener Neustadt und Innsbruck. Schon sein Vater, Friedrich III., hatte die habsburgischen Büchersammlungen – eines Kaisers würdig – durch Prachthandschriften erweitert. Der Sohn steigerte das noch. Nach dem Ableben Maximilians lagerten jedoch viele Bücher unbenutzt in einem Schatzgewölbe. Als dieses 1563 wieder geöffnet wurde, stellte man fest, dass sie „zum tail am Pundt von Meusen zernagen worden“. Sie wurden neu gebunden und in versperrbare Kästen gegeben.

Schädlingsbefall ist im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek aktuell nicht zu bemerken. Im Gegenteil: Für „Maximilian I.“ stellt man, fast wie neu, rare Handschriften, Frühdrucke, Landkarten, Dokumente und Holzschnitte aus. Mehr als 90 Objekte sind in der von Katharina Kaska kuratierten Schau zu sehen. Die ÖNB kann aus dem Vollen schöpfen. Denn Maximilians Bibliothek zählt zu ihrem Kernbestand, so Generaldirektorin Johanna Rachinger bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Mehr als 300 Bände umfasste allein die Habsburger-Sammlung, die im 17. Jahrhundert von Schloss Ambras bei Innsbruck nach Wien kam. Deren Handschriften gehören seit 2018 zum Weltdokumentenerbe der Unesco.

Jagen, Tanzen – und ein wenig Latein

Maximilian wusste den Buchdruck auch meinungsbildend zu nutzen. Verklärende Bücher wie der „Weißkunig“ stellten ihn als Superstar dar. Via Merowinger sollte er sogar vom trojanischen Helden Hektor abstammen. Laut den von Maximilian bestellten „Gedechtnus-Werken“ war er bereits als Schüler überragend. Allerdings kann man bei der Lektüre erkennen, dass der Thronfolger eher an Jagd und Tanz als an Latein interessiert war. Es soll Konflikte mit seinen steirischen Lehrern gegeben haben. Die Latein-Grammatik wurde ihm wahrscheinlich „eingebläut“ – also eingeprügelt. Der Knabe, der an Sprachstörungen litt, hat sich über seine Pädagogen beschwert. In Illustrationen sieht man ihn allerdings aufmerksam neben einem Gelehrten (wahrscheinlich Peter Engelbrecht aus Passail) sowie einträchtig im Kreis mit anderen Schülern sitzen.

Maximilians Heirat mit Maria von Burgund brachte nicht nur Macht und Prestige, sondern auch mehr Kultur, wie das reich illustrierte, von Gold strotzende Stundenbuch dieser früh verstorbenen Dame zeigt. Die zweite Ehefrau, Bianca Sforza, brachte ebenfalls Handschriften aus Mailand mit, vor allem wertvolle Bibeln und theologische sowie historische Bücher. Der moderne Buchdruck war wenige Jahre vor Maximilians Geburt erfunden worden, Bücher waren kostspielig. Für die Repräsentation gab es am Hofe Maximilians zudem Musik in Fülle, als Teil eines umfangreichen Kulturprogramms. Der Humanist Konrad Celtis zählte zu dessen stärksten Förderern. Zu sehen ist von ihm auch eine Sammlung vertonter Oden.

Ein osmanischer Reiter in Tirol

Ausführlich wird die Astronomie behandelt, deren Übergang zur Astrologie fließend war. Maximilian glaubte an den Einfluss der Sterne. Aussagekräftig sind auch die ausgestellten Landkarten. Dieser Kaiser war nicht nur der „letzte Ritter“ und zugleich ein moderner Renaissancemensch, sondern auch ein „global player“ im Zeitalter der Entdeckungen. In der von Martin Waldseemüller und Matthias Ringmann geschaffenen Erdkarte von 1507 wird die Neue Welt „America“ genannt – nach dem Seefahrer Amerigo Vespucci, der vom vierten Kontinent berichtete.

Exotik bringt in diese Schau zudem das konkurrierende Osmanische Reich ein. Der Kaiser erwog sogar einen Kreuzzug gegen die Muslime. Es mangelte dafür an Geld. Gelegentlich versuchte er Bündnisse zu schließen. 1497 lud Maximilian eine Gesandtschaft Sultan Bayezids II. nach Stams ein. Der Besuch schlug sich einige Jahre später bildhaft in einem Sachbuch über Fischerei nieder. Wer reitet so früh durchs heilige Land Tirol? Es ist ein Osmane auf der Jagd.

Im Prunksaal der ÖNB ist die Schau vom 15. März bis 3. November zu sehen – 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 21 Uhr. Katalog im Residenz-Verlag: 240 Seiten, 29 Euro.

„Kaiser Maximilian I.“ Soeben ist Band 10 der Reihe „Presse-Geschichte“ von Günther Haller erschienen.

Bestellbar unter www.diepresse.com/geschichte 6,90 Euro für Abonnenten, sonst 8,90 Euro, 108 Seiten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.03.2019)