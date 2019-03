Verwaltung der Bundesmuseen wird entlastet

Es tut sich einiges in der Museumspolitik des Bundes. Es begann am Donnerstag mit einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz von Kulturminister Gernot Blümel (VP). Der Drama-Effekt hielt sich angesichts des dort präsentierten Themas allerdings in Grenzen: Es ging nicht um eine inhaltliche Reform der Bundesmuseen, wie sie von linken Kulturpolitikern in den vergangenen Jahrzehnten gefordert wurde und Abertausende Euro und Seiten an diversen Reformpapieren verschlungen hat. Sondern um eine organisatorische Zusatzdienstleistung des Bundes.

Ab 1. Jänner 2020 soll eine neue Gesellschaft Shared-Services für die bisher jeweils eigene Verwaltung der Museen anbieten. Der Geschäftsführer werde den Titel Generalsekretär tragen und dem jeweiligen Vorsitzenden der Bundesmuseen-Direktoren-Konferenz unterstellt sein, die im Zuge der dafür anstehenden Gesetzesänderung ebenfalls aufgewertet wird. Auf Nachfrage der „Presse“ nennt Blümel etwa gemeinsame Depots oder gemeinsames Ticketing als Aufgaben der neuen GesmbH. Bei deren Konzeption sei man auf Wünsche und Zahlen eingegangen, die man aus den Museen bekommen habe. Kosten werde die neue „schlanke“ GesmbH den Bund eine sechsstellige Summe; dadurch erzielte Einsparungen für die Museen erwarte Blümel sich jährlich im „einstelligen Millionenbereich“.

Definiert habe er für seine Museumspolitik drei Ziele: Langfristig solle es mehr Mittel für die Kernaufgaben der Museen geben. Bald solle Planungssicherheit herrschen. Und der Staat solle sich nicht inhaltlich einmischen, sondern die Eigenständigkeit der einzelnen Museen „forcieren“. Denn: Die Ausgliederung der Museen sei eine Erfolgsgeschichte, wie die Besucherzahlen zeigten, die sich 2018 auf 6,46 Mio. weiter gesteigert hätten.

Die Ausschreibung für den Generalsekretär der GesmbH solle demnächst erfolgen. Ebenfalls demnächst, vermutlich am Wochenende schon, werde übrigens auch die dringend anstehende Ausschreibung für das Technische Museum erfolgen – der Vertrag von Direktorin Gabriele Zuna-Kratky läuft Ende 2019 aus, sie will sich nicht mehr bewerben. Sehr wohl beworben um eine nächste Periode hat sich Klaus Albrecht Schröder, dessen Vertrag zur selben Zeit endet, der Findungsprozess für die Albertina-Spitze ist allerdings schon im Endstadium, die Entscheidung werde er „in den nächsten Tagen“ bekannt geben, so Blümel.

Kritik an der Service-GesmbH gab es am Donnerstag von der Opposition, erwartbar vor allem von Ex-Kulturminister Thomas Drozda von der SPÖ – die strategische Rolle des Bundes gehöre gestärkt, kein neuer Posten geschaffen. Das in seinem Auftrag 2017 präsentierte Museums-„Weißbuch“ wird wohl in die übliche Schublade wandern – wie schon die Reform, die Claudia Schmied 2007 andenken ließ. Der nächste Anlauf kommt dann vielleicht 2027. (sp)

