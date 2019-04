Schauplätze: „Art&Antique Residenz Salzburg"

Das das Angebot an Messen betrifft, werden die Sammler und das Kunstpublikum hierzulande in diesen Wochen geradezu verwöhnt. Zieht man dazu die Pracht der diversen Austragungsorte in Betracht, geht ein regelrechter Wettstreit der Künste vonstatten. Derweil in Wien im fürstlichen Ambiente des Palais Liechtenstein gerade die zwölfte Art Austria mit Fokus moderne und zeitgenössische österreichische Kunst stattfindet (bis 7.­ 5., www.art-austria.info), bereiten sich die Kunsthändler schon auf die elegante Art&Antique vor, die traditionell während der Osterfestspiele in der Salzburger Residenz über die Bühne geht.

Mit Zeichnungen von Gustav Klimt (Giese und Schweiger), Egon Schiele (Galerie bei der Albertina – Zetter), Koloman Moser (Schütz Fine Art) und Wiener-Werkstätte-Objekten unter anderem von Dagobert Peche (Kolhammer) ist einmal mehr der Wiener Jugendstil gut vertreten. Werke von Marc Chagall (Fran­çaise – Gérard Schneider), Pablo Picasso (Kolhammer & Mahringer), Max Weiler (Bild, W&K – Wienerroither & Kohlbacher) oder Zero-Künstler Otto Piene (Artziwna), von Keith Haring (Hartinger) und Herbert Brandl (bei Reinisch) weisen weit ins 20. Jahrhundert.

Archäologie, Asiatika, Schmuck, Skulpturen und Antiquitäten seit der Gotik runden das Angebot der rund 40 Aussteller vielseitig ab.

„Art&Antique Residenz Salzburg" (Residenzplatz 1, 5020 Salzburg, 13.–22. April, www.artantique-residenz.at)