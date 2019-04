Art Austria ändert Konzept

Die 12. Ausgabe der Art Austria, die noch bis heute Abend im Gartenpalais Liechtenstein läuft, hat heuer erstmals auch Werke internationaler Künstler im Programm. Man wolle nicht immer im selben Teich fischen, war die Begründung des Messeveranstalters Wolfgang Pelz.

Tatsächlich ist die Messe seit Beginn an von ständigen Veränderungen und Neuausrichtungen geprägt. In den ersten Jahren musste die Art Austria in dem dicht gedrängten Kunstmessenkalender erst eine funktionierende Positionierung finden. Am Anfang spezialisierte sich die Messe auf Kunst aus Österreich zwischen 1920 und 1980. Im Folgejahr wurde der Rahmen um vier Jahrzehnte ausgeweitet, der damit das gesamte 20.Jahrhundert umfasste. Weitere Jahre brachten die gänzliche Aufhebung der zeitlichen Begrenzung und die Einführung eines Skulpturengartens. Die Messe endete schließlich als Mix aus Galerien und Kunsthandel, umfasste auch Antiquitäten und ging damit stark in Konkurrenz zum Angebot der beiden anderen Frühjahrsmessen für Kunst und Antiquitäten, der Wikam in Wien und der Art & Antique in Salzburg. Der einzige Unterschied war nur noch, dass es österreichische Kunst sein musste. 2017 hat Pelz das Profil wieder geschärft und die Messe auf Bilder und Skulpturen beschränkt. Bei diesem Profil ist man im Vorjahr geblieben, um es heuer erneut zu ändern und um internationale Kunst zu erweitern.

2017 ist neben der Wikam und der Art & Antique mit der Art Vienna noch eine dritte Frühjahrsmesse dazugekommen. Das ist für den heimischen Markt eine große Herausforderung, denn letztlich bieten alle drei Messen sehr ähnliche Ware an. Die Salzburger Messe profitiert immerhin vom internationalen Festspielpublikum und punktet mit Kunst für den ländlichen Raum. Das ist zumindest ein Alleinstellungsmerkmal. Die Anzahl der Messen ist für den kleinen heimischen Markt einfach zu groß, was zur Folge hat, dass manche Aussteller nicht einmal die Standkosten hereinspielen. Auffallend ist, dass die Ausstellerzahlen der Art Austria kontinuierlich rückläufig sind. Waren es 2015 noch 52, so sind es heuer nur noch 36. Könnte sein, dass die schwindenden Aussteller mit ein Entscheidungsgrund für die Zulassung ausländischer Künstler war.



Kunst auf zwei Etagen. Auch heuer bespielt die Messe wieder zwei Etagen sowie die Gartenanlage, wo Skulpturen präsentiert werden. Der Kunsthandel befindet sich im barocken Prunksaal des ersten Stocks, während das Erdgeschoß und die Halle den Galerien vorbehalten sind. Wie schon in den letzten Jahren ist die Qualität je nach Stand schwankend, doch die Messe würde bei restriktiveren Qualitätskriterien nicht die notwendige Ausstellerzahl zusammenbekommen. Es gibt aber genug gute Aussteller, die den Besuch lohnenswert machen. So ist etwa Ursula Krinzinger mit dabei, die Christian Eisenberger zeigt. Art Steinek hat eine Mischung aus dem Galerienprogramm mit, darunter Werke von Renate Bertlmann, die heuer Österreich auf der Biennale von Venedig vertritt, Olga Georgieva, Gudrun Kampl und Arnulf Rainer. Die Galerie Chobot zeigt heuer eine Einzelpräsentation des Grödener Bildhauers Walter Moroder.

Man findet auch jüngere Positionen auf der Art Austria, so etwa bei der Galerie Lisa Kandlhofer, die Werke von Tomak, der sich sozialpolitischen Themen widmet, Tiago Tebet, Alina Kunitsyna und den US-Amerikaner Grear Patterson mithat. Die Kärntner Galeristin Lena Freimüller von der Galerie3 steht ebenfalls für junge Kunst. So findet man bei ihr Objekte der Künstlergruppe breaded escalope, die 2018 mit dem Outstanding Artist Award ausgezeichnet wurden, dazu Arbeiten von Maria Legat und Linda Berger. Neben den Jungen hat sie mit Margot Pilz aber auch eine wiederentdeckte Künstlerin der feministischen Avantgarde im Programm, die mit über 80 Jahren jetzt auf dem Kunstmarkt reüssiert und auch nach wie vor arbeitet.

Apropos Kärnten: Die Galerie Magnet konzentriert sich auf die klassische Moderne Kärntens und zeigt Künstler wie den aus Klagenfurt stammenden Herbert Boeckl, den Villacher Arnold Clementschitsch, Sebastian Isepp und Franz Wiegele aus Nötsch. Auch die international gefragte Künstlerin Maria Lassnig sowie Kiki Kogelnik sind bei ihm zu finden. ?

