Hollerblütenpflücken mit Kunstkuratoren

Fünfzig Millionen Pfund hat der in der Ukraine geborene britische Philanthrop Len Blavatnik der Tate Modern gespendet – worauf der neue Zubau 2017 seinen Namen bekommen hat: Blavatnik Building. Seit Oktober hat es ein Gegengewicht bekommen: Das Hauptgebäude wurde, um gar kein Geld, nach Natalie Bell benannt, alleinerziehende Mutter und Sozialarbeiterin bei einem Jugendprojekt nahe des berühmten Modernemuseums an der Themse. Ein Jahr wird das Natalie-Bell-Building in der gesamten Tate-Kommunikation so bezeichnet; das Statement ist Teil der Turbinenhallenintervention der kubanischen Künstlerin Tania Bruguera gewesen, die bis Februar gedauert hat.

Diese künstlerische Praxis sei nichts Neues und sei es auch in den 1990er-Jahren nicht mehr gewesen, als sie sich selbst intensiv damit befasst habe, wie Belvedere-Direktorin Stella Rollig erklärt. Diese partizipative Einbeziehung des jeweiligen lokalen Umfelds wurde mittlerweile institutionalisiert. Etwa wenn das Belvedere eine eigene Kuratorin für Community Outreach anstellt: Seit Kurzem ist Christiane Erharter unter dieser Bezeichnung für das Belvedere 21 tätig.

Es wundert nicht, dass diese hierzulande noch exotisch anmutende Berufsbezeichnung ebenfalls aus England kommt. Die Tate ist hier führend, es macht Spaß, sich durch die Ideen zu klicken, die man dort gehabt hat, um sich Rückendeckung bei der lokalen Bevölkerung zu holen: So gibt es etwa einen Gemeinschaftsgarten am Tate-Gelände, die Suche von Hollerblüten mit Kindern am Themseufer, mit Künstlern und Dichtern Performances entwickeln etc. Seit 2006 trifft man sich zu Arbeitsgruppen, wie man den Zugang zur Tate für alle verbessern könnte.

Das Belvedere 21 positioniert sich sozial

Etwas Ähnliches hat Erharter, die davor viele Jahre das Kulturprogramm der Erste-Stiftung mit aufgebaut hat, mit dem Nachbarschaftsforum im Belvedere 21 bereits begonnen. Sie versuche hier, alle sozialen oder künstlerischen Initiativen auf der Achse zwischen Künstlerhaus am Karlsplatz und Brotfabrik zusammenzubekommen, erzählt sie: „Viele wussten gar nichts voneinander.“ Dieses Forum tage alle sechs Wochen im Museum, um sich besser zu vernetzen und Pläne zu schmieden, die in verschiedensten Dingen münden könnten, sagt sie, etwa einem Festival. Vier Wochenenden im Jahr gibt es Public Programme im Haus, heuer unter dem Titel „Das gute Leben für Alle“. Hier mischen sich dann Künstler mit partizipativer Praxis und lokale Communitys, erklärt sie. Da werden dann „Leerstände in Favoriten“ diskutiert, der „Sonnwendgarten“ vorgestellt, man isst gemeinsam usw.

Es ist wohl klug, sich für das immer schon schwierig gelegene Haus nahe dem alten Südbahnhof, jetzt Zentralbahnhof, Rückhalt aus der engagierten Bevölkerung zu holen, hier entsteht schließlich ein neuer Stadtteil mit den Büros vom Erste Bank Campus, aber auch neuen, schicken Hotels, die gerade in nächster Nachbarschaft hier eröffnen. Rollig habe eine sehr klare Vision für den schönen, alten Karl-Schwanzer-Pavillon. Den Zugang zum Skulpturenpark des Museums vom Schweizergarten aus wolle sie öffnen, ein neues Café mit Schanigarten soll einziehen. Sie möchte einen „Flow zwischen Kunst und Leben“ hier in Gang bringen, vielleicht gelingt ja dieser Outreach jetzt einmal.

Eine Vorreiterrolle für dieses aktive Zugehen auf lokale Gemeinschaften werde dem Vorarlberger Landesmuseum zugeschrieben, bei dem seit Neueröffnung des Hauses 2013 auf dieses Netzwerken wert gelegt werde, wofür man mit Fatih Özçelik einen idealen Mann gefunden habe, so die Leiterin der Kulturvermittlung Heike Vogel. Hier geht es auch bewusst darum, die große türkische Community anzusprechen. Es gibt Veranstaltungen, Führungen, Workshops. Allerdings weniger spezielle Sonderausstellungen. Dafür wurde in der Dauerausstellung das Migrationsthema immer wieder vertieft.

Etwas Ähnliches, erfährt man, hat auch das Wien Museum vor, das die nächsten Schließjahre während des Umbaus am Karlsplatz neue Konzepte erarbeiten wird. Ebenfalls seit Kurzem unterstützt von einem Kurator für Stadtgesellschaften. Can Gülcü sehe sich als Schnittstelle zwischen verschiedenen internen Abteilungen, sagt er. Es gehe vor allem darum, neue Perspektiven, Menschen, Arbeitsweisen ins Wien Museum einzubringen, was sich in der Neukonzeption der Dauerausstellung spiegeln soll. Gülcü hat Kunst auf der Bildenden studiert, kommt aber eher aus dem linken politischen Aktivismus. Er will jetzt mit Gruppen, Experten, Einzelpersonen arbeiten, deren Blickwinkel bisher nicht im Museum vertreten waren. „Armutsbetroffene“ nennt er als Beispiel. Es könnten aber auch leidenschaftliche Parkbenutzer sein oder Gemeindebaubewohner. Gemeinsam mit den Kuratoren, der Vermittlung und der Produktion entwickle er ein Format, in dem die bisherige „Herrschaftsgeschichte“ der Dauerausstellung an bestimmten Punkten thematisch erweitert werden soll. Und wer weiß, vielleicht findet man ja auch eine besondere Namensgeberin aus nächster Nähe für den neuen gläsernen Aufbau auf das Haus am Karlsplatz. Dann wäre Wien fast ein wenig London.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2019)