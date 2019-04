Schnappschüsse vom Land

Der fotografische Blick „aufs Land“, also die Konstruktion unseres von der Fotografie geprägten Bildes vom Land, ist momentan großes Thema in Wien. Man darf sich fast fragen, ob das ein Zufall ist zu einer Zeit, in der gerade „das Land“ über die Köpfe „der Stadt“ mit dem Bund über ein neues Fotografiemuseum verhandelt – das natürlich nicht wirklich „am Land“ stehen soll, das würden die Salzburg-Städter gar nicht lustig finden. Sondern in Salzburg Stadt. Zumindest aber nicht wie alle anderen Bundesmuseen in der Hauptstadt. Dass ein derartiges Spezialmuseum inhaltlich völlig sinnentleert wäre, scheint in der zielstrebigen kulturpolitischen Vorbereitung keine Rolle mehr zu spielen. So begeistert ist man von der Idee, den Bund „aufs Land“ zu bekommen, oder das, was man sich gemeinhin darunter vorstellt.

Diese Vorstellungen! Idyll hier. Provinz da. Dazwischen wenig. Und das wenige verdankt man künstlerischen Fotografen wie Manfred Willmann oder Heinz Cibulka, um zwei wesentliche österreichische „Väter“ des differenzierten, kritischen, aber auch liebevollen Blicks auf das Landleben zu nennen. Willmann, 1952 geborener Grazer, gilt als Erster, der um 1980 in Österreich begonnen hat, in Farbe künstlerisch zu fotografieren (was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann; da waren wir den USA, die Willmann bereist hatte, auch hintennach).

Die Albertina zeigt jetzt jedenfalls eine sehr schöne, umfassende Ausstellung dieses einflussreichen Werks, das eine ganz eigene Ästhetik aufweist – die Farben sind eigenartig leuchtend, satt, schwer, was mit dem Blitz zusammenhängt, den er auch bei Tageslicht verwendet. Die Motive selbst sind meist Details, wie das in Österreichs Kunstgeschichte bereits ikonische Foto eines knallblauen Kübels auf smaragdgrünem Gras voll unglaublich dunkelroter Kirschen. „Das Land“ heißt diese 1981 bis 1993 geführte Serie. Eine andere heißt „Das Leben ist schön“ und zeigt u. a. Reste üppiger, deftiger Tafeln.

Überleben oder „Über Leben“

Mit Heimatmythos und ländlichem Idyll hat all das nur insofern zu tun, als diese, das Unrepräsentative feiernden Bilder damals das pure Gegenteil zur vorherrschenden Österreich-Werbung der „Alpenrepublik“ waren. Längst werden derlei spannende künstlerische Konzepte ansatzlos kommerziell aufgesaugt. Willmann jedenfalls, der gemeinsam mit seiner Frau, Christine Frisinghelli, von Graz aus vieles tat, damit Österreich fotokunsttechnisch international am Ball bleibt (Forum Stadtpark, Camera Austria), war ein starker Einfluss für viele Fotokünstler.

Er fehlt auffällig in der Gruppenschau „Über Leben am Land“, die Verena Kaspar-Eisert im Kunst-Haus Wien zum „Foto Wien“-Festival zusammengestellt hat. Die allerdings als respektvolle Verbeugung vor der großen Albertina-Ausstellung zu verstehen sei, versichert sie. So bekommt zumindest Heinz Cibulka, ebenfalls österreichischer Fotokunstpionier, einen stärkeren Auftritt. Seine sehr früh schon praktizierte Collage-Technik wies voraus auf die heute so beliebte Praktik der atmosphärischen, installativen Hängung von Fotos, gern auch auf Fototapeten. Man sieht das hier immer wieder.

Was man auch immer wieder sieht, ist ein prinzipiell eher braver dokumentarischer, soziologischer Zugang zum „Über Leben“ am Land, die Bevölkerung, die gefundenen Gegenstände in den Hütten. Natur und Landschaft – deren „Schönheit“ – spielen auffällig selten eine Rolle. Selten, aber doch, wie bei Bernhard Fuchs, der mit seiner Kamera einen Misthaufen fast in etwas Mythisches zu verwandeln schafft. Selten aber doch auch der Humor, wie etwa beim Russen Igor Samolet, der skurrile Fabelwesen wie einen Karottenkönig inszeniert. Oder, sehr schräger Humor, beim Griechen Petros Efstathiadis, der aus gefundenem Zeug beängstigende Situationen aus Terror und Protestbewegungen bastelt, scheinbar heiter nur, einen Verhörraum etwa mit Eierkartons an der Wand und alten Tonbandgeräten. Da wird es interessant, da kommt mit der mittlerweile nahezu lückenlosen Verfügbarkeit von Welt über das Internet konzeptuell und inhaltlich etwas Neues rein in die festgefahrenen, gegenseitigen Stadt-Land-Klischees. Da wie dort geht es ums Überleben. Die Mittel dazu waren aber noch nie so ähnlich wie heute. Ob das zu dem im Ausstellungstext angemerkten Mehr an Verzweiflung und Nationalismus führt oder nicht, darauf gibt Kunst keine Antwort. Muss sie auch nicht. Es reicht, wenn sie Pfade zum Denken legt oder, wie hier, mit Blitzlicht solche erleuchtet.

Willmann, bis 26. Mai, Pfeilerhalle der Albertina.

Über Leben am Land, bis 25. August, Kunst-Haus Wien.

