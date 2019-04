Schwarze Körper, weiße Körper

Edouard Manets skandalöses Gemälde „Olympia“ von 1863 erfindet das Motiv des weiblichen Akts neu. Es markiert einen entscheidenden Moment der modernen Kunst in Paris: Mit der Darstellung einer nackten Prostituierten, die auf Kundschaft wartet und mit gefühlskaltem Blick den Betrachter herausfordert, in der Pose, die zuvor antiken Göttinnen vorbehalten war. Deswegen trägt eine „kleine Hure“, so die Kritik, diesen erhabenen Namen.

Kaum jemand nahm bis jetzt Notiz von der schwarzen Dienerin, die ebenfalls, mit einem Blumenstrauß in der Hand, auf dem Gemälde zu sehen ist. Die weiße Haut der Olympia wirkt neben ihr noch strahlender. „Laure, sehr schöne Negerin“, schrieb Manet damals in sein Tagebuch. Mehr wurde nicht bekannt. „Die schwarze Katze auf dem Bett hat mehr Kommentare und Studien hervorgerufen als Laure“, so die amerikanische Kunsthistorikerin Denise Murrell, die über die Identität der schwarzen Modelle in der Malerei zu forschen begann, weil sie ihnen Namen und Würde zurückgeben wollte.

Paris zeigt derzeit im Musée d'Orsay die Ausstellung „Das schwarze Modell von Géricault bis Matisse“. Sie fragt nach den Identitäten der schwarzen Bildmodelle. Die Gruppenschau untersucht dreihundert Werke, unter anderem von Matisse, Gauguin, Picasso, Bonnard und Cézanne. Gemeinsam ist ihnen: Sie zeigen französische Kunst mit Abbildungen dunkelhäutiger Menschen, eines der unausgesprochenen und ausgeblendeten Phänomene der Kunstgeschichte. Zahlreiche farbige Frauen haben die Laufbahn von Künstlern gekreuzt und als Modelle Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Der Maler und das posierende Modell: ein wenig untersuchter Dialog, mit dessen Entschlüsselung die Ausstellung zeigt, wie die Künstler der Moderne den schwarzen Modellen ihren Respekt zollten.

Als stereotype Bildmotive haben sie schon lang zuvor Eingang in die Porträtmalerei gefunden, vor allem in der Form von farbigen Bediensteten. Verschleppt und als Luxusgut an die vornehmen Adelshöfe Europas verkauft, waren Kinder aus Afrika oder Indien in diesen Kreisen eine begehrte, weil seltene Attraktion. Dokumentiert ist, dass die Fürstin Isabella d'Este von Ferrara 1491 ein schwarzes Mädchen aus einem Venezianer Findelhaus kaufte. Mit dem Zunehmen des Sklavenhandels wuchs die Verfügbarkeit von schwarzem Dienstpersonal in Europa.

Weiße Aristokratin, schwarzer Page

Für Herkunft und Namen der Kinder, die im Alter von vier bis zwölf Jahren an die Höfe kamen, interessierte sich keiner. Die „Heidenkinder“ wurden möglichst bald getauft. Man erwartete von ihnen die Integration in die christliche Umgebung. Waren sie nicht mehr putzig, weil sie heranwuchsen, wurden sie auf Landgüter abgeschoben. Völlige Freiheit genossen sie nie, etwa wenn sie heiraten wollten, aber ihr Schicksal war nicht so schlimm wie das der Plantagenarbeiter auf den Westindischen Inseln. Das zeigt der (freilich seltene) Fall eines sozialen Aufstiegs, wie ihn im Wien des 18. Jahrhunderts Angelo Soliman schaffte.

Das Bildmotiv von weißen Aristokratinnen mit schwarzen Pagen wurde im 17. und 18. Jahrhundert populär, vor allem in Ländern, die mit dem Sklavenhandel in Berührung kamen. Häufig trugen die Kinder orientalisierende Kleidung, Turban und Ohrring. Die Maler liebten den Kontrast zwischen der abgebildeten Fürstin und der Haut des Kindes. Tizian malte bereits 1523 Laura de Dianti, die Geliebte des Fürsten von Ferrara, wie sie ihre linke Hand auf die Schulter eines „Mohrenpagen“ legt.

Das Verlangen, einen möglichst dunkelhäutigen Diener zu haben, hängt mit der Vorliebe der europäischen Aristokratinnen zusammen, ihre weiße Haut zur Geltung zu bringen. Der Kontrast ließ den Teint heller erscheinen. Vorbildhaft wurde auch das Porträt der Fürstin Grimaldi von Anthonis van Dyck von 1623: Ein schwarzer Diener in goldenem Kleid bemüht sich angestrengt, ihre helle Haut mit einem Sonnenschirm zu beschatten.

Bei den meisten Bildern bleibt der Blickkontakt der Herrin zum Bediensteten aus: Ihr Blick richtet sich zum Betrachter, seiner meist von unten auf die vornehme Frau, das weiße hegemoniale Subjekt. Unterschwellig wird die Beziehung durch den verzückten Blick und die Gestik des Pagen sexualisiert. Das könnte eine Erklärung dafür sein, warum vor allem männliche schwarze Bedienstete gezeigt wurden. Prompt folgte im 18. Jahrhundert die Kritik an dieser aristokratischen Libertinage. Zunächst hätten die Reichen sich Äffchen, Wellensittiche, Windhunde und Papageien gehalten, nun rissen sie sich um ein kleines „Leibnegerchen“ zum Liebkosen. Mit dem Aufkommen der Antisklavereidebatte und der fortschreitenden Verbürgerlichung der europäischen Gesellschaft wurden die herkömmlichen Darstellungsweisen obsolet.

Für die Abschaffung der Sklaverei

Hier setzt die Ausstellung mit ihren drei zentralen Momenten ein: der Abschaffung der Sklaverei in den Jahren vor 1848, mit der neuen Malerei von Manet, Degas und Cézanne und den ersten Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts. Die schwarze Bevölkerungsgruppe im Frankreich des 19. Jahrhunderts war nicht groß, dennoch fanden die Künstler Modelle, die für sie posierten. Es handelte sich oft um Hausangestellte, ihre Identität ging verloren.

Der Maler Théodore Géricault stellte sich gegen Napoleons rassistische Politik und malte zahlreiche Bilder von Schwarzen. Namentlich kennen wir nur das Modell Joseph aus Haiti, der Künstler entdeckte ihn in einer Akrobatengruppe in Paris. Er verkörpert in dem berühmten Werk „Das Floß der Medusa“ (1819) den Seemann mit nacktem Oberkörper, der die Fahne der Hoffnung schwenkt. Indem Géricault mehrere dunkelhäutige Figuren hinzufügt, verdeutlicht er sein Engagement für die Abschaffung der Sklaverei.

Bei Manets „Olympia“ wird die symbolische Verknüpfung von dunkler Haut und Sexualität, die knisternde Erotik, die durch die Annäherung von hell- und dunkelhäutigen Körpern entsteht, wieder aufgenommen. Der Page ist eine schwarze Dienerin, die Szene spielt in der Halbwelt des zeitgenössischen Paris. Die gemeinsame Darstellung einer schwarzen und weißen Frau wies wie das Motiv der Katze auf die Lüsternheit und sexuelle Verderbtheit der weißen hin. Um 1900 gab es in der Beziehung zu den „schwarzen Modellen“ eine spürbare Veränderung. Die Faszination durch eine imaginäre ferne Welt und die idyllische Version eines verlorenen Paradieses ging Hand in Hand mit der Entwicklung eines neuen Stils.

AUSSTELLUNG Paris. Vom 26. März bis 21. Juli 2019 präsentiert man im Musée d'Orsay in Paris die Ausstellung „Le modèle noir. De Géricault à Matisse.“ Gezeigt wird vor allem die Bedeutung der schwarzen Modelle: der Dialog zwischen dem Künstler und dem Modell, das für ihn posiert. Wie entwickelte sich dieses Sujet ab 1800? [ Musée d'Orsay ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)