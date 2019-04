Wie bedeutend ist Notre Dame?

„Denn so verfährt man seit bald zweihundert Jahren mit den wundervollen Kirchen des Mittelalters. Verstümmelungen erleiden sie von allen Seiten, von innen so wie von außen. Der Priester übertüncht sie, der Baumeister kratzt sie ab; schließlich kommt das Volk darüber und demoliert sie. (...)“ So beginnt Victor Hugo seinen berühmten „Glöckner von Notre Dame“, der im Originaltitel noch stärker auf den eigentlichen Hauptdarsteller fokussiert, nämlich die mittelalterliche Architektur selbst: „Notre Dame de Paris. 1482“ hieß der 1831 erschienene historische Roman. Die Einleitung schließt mit der düsteren Prophezeiung, an die in der Nacht auf Dienstag wohl einige dachten: „(...) und die Kirche wird vielleicht selbst bald von der Erde verschwinden.“