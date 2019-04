Auf Hasensuche in der Albertina

Fly me to the Moon heißt es am Samstag, 20. April um 17 Uhr bei der Kuffner Sternwarte (16, Johann-Staud-Straße 10). Kinder zwischen 6 und 10 Jahren können einen Blick durchs Teleskop der Sternwarte werfen und erfahren allerlei über den Mond: Wieso sieht unser Trabant ständig anders aus? Und was hat es mit den Mondphasen auf sich? Anmeldung unter: 01 891 74 150000. Dauer: 1,5 Stunden. Auf Hasensuche können Kids in den Osterferien in der Albertina gehen: Nicht nur der berühmte Dürer-Hase ist dort beheimatet, auch in der Schau „Rubens bis Markart“ hat sich ein Hase versteckt. Nach einem Ausstellungsrundgang geht‘s ins Atelier, wo Osterdekos, Zeichnungen und Drucke gestaltet werden können (Termine z. B. am 19. und 23. April, jeweils 10.30 Uhr, Dauer 2,5 Stunden). Anmeldung unter 01 534 83 540 oder per Email an besucher@albertina.at