Schauplätze: „Berge in Oberösterreich“

Der Kunsthändler Herwig Dunzendorfer ist ein Botschafter der oberösterreichischen Kunst. Diese bildet den programmatischen Schwerpunkt seines Stammhauses Galerie Artemons in Hellmonsödt nahe Linz, an die auch ein privates Kunstmuseum mit Schwerpunkt Kunst aus Oberösterreich angegliedert ist. Dazu kommen Niederlassungen in Gmunden und neuerdings auch in Wien. In unmittelbarer Nachbarschaft der Galerie Ulysses werden hier gerade Werke des Linzer Künstlers Rudolf Leitner-Gründberg präsentiert, der die Schönheit und Unzerstörbarkeit von Gold zum wiederkehrenden Thema objekthafter Bilder und Installationen gemacht hat (Opernring 21, 1010 Wien, bis 11. Mai).

Die Malerei steht hingegen im Mittelpunkt des Frühjahrsprogramms in der Stammgalerie. Neben einer großen Schau zum Thema „Berge“, die einen Bogen von der oberösterreichischen Moderne (Bild: Clemens Brosch, 1925) bis in die Gegenwart spannt, widmen sich zwei Solo-Ausstellungen der existenziellen Malerei des jungen syrischen Künstlers Adel Dauood sowie den lyrischen Bildern von Brigitte Bruckner-Mikl.

Galerie Artemons: „Berge in Oberösterreich“ (Linzer Straße 19, 4202 Hellmonsödt, bis 11. August, www.artemons.at)