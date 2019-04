Alte Meister: Heldinnen und Heilige

Der Boom bei Kunst von Frauen hat zuletzt auch vergessene Alte Meisterinnen wieder in den Fokus gerückt. Das Wiener Dorotheum konnte im Oktober des Vorjahres für „Lucretia“ von Artemisia Gentileschi den oberen Schätzpreis mehr als verdoppeln. Das Gemälde wurde für 1,6 Millionen Euro zugeschlagen, das ist der zweithöchste je erzielte Preis der Künstlerin. Der Rekord liegt bei 1,8 Millionen Euro. Am 30. April kommt im Rahmen der Auktion Alter Meister erneut ein Werk der bedeutendsten weiblichen Protagonistin des Caravaggisti-Stils zum Aufruf. „Maria Magdalena in Ekstase“ zeigt einen sinnlichen Frauenakt, der unter Mitarbeit von Onofrio Palumbo entstand und einen Schätzwert von 400.000 bis 600.000 Euro hat.



Barockmalerin. Neben Gentileschi ist mit Elisabetta Sirani eine zweite weibliche Künstlerin des Barocks in der Auktion vertreten. Sirani, Tochter von Guido Renis erstem Assistenten, war zu ihrer Zeit in Bologna eine gefeierte Künstlerin. Sie gründete in Bologna eine Kunstakademie nur für Mädchen und Frauen und war eine der ersten Frauen, die in die renommierte Accademia di San Luca in Rom als Mitglied aufgenommen wurde. Sie wurde nur 27 Jahre alt, schuf in der kurzen Zeit aber rund 200 Arbeiten. Bei der Auktion kommt „Die Auffindung des Moses“ mit einer Taxe von 150.000 bis 200.000 Euro unter den Hammer.

Frauen sind auch die Hauptdarstellerinnen in den Werken von Guido Cagnacci, der übrigens seine letzten Lebensjahre in Wien verbracht hat. Seine Protagonistinnen sind Heldinnen und Heilige wie Lucrezia, Kleopatra oder Magdalena, Heilige in Ekstase und große mythologische Gestalten. Den „Tod der Kleopatra“ kann man im KHM bestaunen. Im Dorotheum wird „Die büßende Maria Magdalena“, entstanden in den Vierzigerjahren des 17. Jahrhunderts, mit einer Schätzung von 100.000 bis 150.000 Euro angeboten. Das Dorotheum hat auch den Rekordpreis von 1,38 Millionen Euro erzielt und zwar für „Lucrezia“. „Cagnaccis Modernität zeigt sich in seiner theatralischen Intensität, in einer unkonventionellen, sinnlichen Atmosphäre“, schreibt Maria Cristina Paoluzzi, Altmeister-Expertin und Leiterin der Dorotheum-Niederlassung in Rom.



Caravaggisti. Michelangelo Merisi da Caravaggio war einer der einflussreichsten Künstler aller Zeiten. Sein innovativer wie dramatischer Einsatz von Licht und Schatten sowie die radikal realistische Darstellung seiner Protagonisten inspirierte nicht nur die Malerin Artemisia Gentileschi, sondern viele Maler in ganz Europa. Die Nachfolger seines Stils, die so genannten Caravaggisti, nahmen seine Malweise als Vorbild.

Im Dorotheum kommen gleich mehrere Arbeiten von Caravaggisti zur Versteigerung. Allen voran der „Heilige Bartholomäus“ in einem Gruppenbild in Szene gesetzt, von Bartolomeo Manfredi gemalt, gehört mit einem Schätzpreis von 300.000 bis 400.000 Euro zu den Toplosen der Altmeisterauktion. Manfredi gilt als der Künstler, der nach Caravaggios frühem Tod des Meisters stilistische Innovationen, insbesondere die naturalistische Darstellungsweise, der nächsten Generation weitergab. Der Schätzpreis liegt nur knapp unter dem Rekord von umgerechnet 440.200 Euro, den Sotheby's im Vorjahr in New York für „Segnenden Christus“ erzielte. Man könnte also auf einen neuen Höchstpreis spekulieren.

Bei der flämischen Offerte der Auktion sticht eine auf zwei Metern Länge gemalte Allegorie der vier Elemente von Artus Wolffort ins Auge, die auf 150.000 bis 250.000 Euro geschätzt wird. Eine zweite Allegorie stammt von Claeissins. In „Justitia bezwingt die sieben Todsünden“ verbindet er seine Fähigkeiten als Landschaftsmaler mit italienisch beeinflussten Figurendarstellungen, wie Altmeisterexperte Damian Brenninkmeyer schreibt. „So ist die weibliche Verkörperung der Justitia jener des Giorgio Vasari nachempfunden: Rachedurstig und allmächtig, mit einer entblößten Brust und metallenem Hüftgurt, an den sieben elendige Figuren als Allegorien der sieben Todsünden gekettet sind.“

Der Markt für Alte Meister tut sich zunehmend schwerer. Laut Art Basel Art Market Report 2019 ist der Marktanteil nach Wert im Vorjahr auf sechs Prozent geschrumpft. Europäische Alte Meister haben im Vorjahr einen Umsatz von 415 Millionen Dollar gemacht, das ist der niedrigste Wert in zehn Jahren. Doch nicht nur fallendes Interesse sondern vor allem der Mangel an qualitativ hochwertiger Ware sind für das Zehnjahrestief verantwortlich, schreibt die Kunstökonomin und Art-Market-Report-Autorin Clare McAndrew.

Für herausragende Qualität und Seltenheit ist der Markt hingegen bereit, überdurchschnittlich hohe Preise zu zahlen. So war das teuerste Werk bei einer Auktion im Vorjahr nicht ein Ölgemälde, sondern die Zeichnung eines stehenden Mannes von Lucas van Layden, die für zehn Millionen Pfund zugeschlagen wurde. Arbeiten des holländischen Meisters sind selten, insbesondere seine Zeichnungen, von denen nur noch 28 existieren. Der Schätzpreis lag bei nur 1,5 Millionen Pfund. Damit wurde nicht nur ein neuer Rekord für den Künstler geschrieben – und er reiht sich in die Liste der wenigen Alten Meister ein, die die Zehn-Millionen-Dollar-Grenze geknackt haben. In dieser sind die großen Namen wie Raffael, Leonardo da Vinci, Rembrandt und Rubens zu finden.



Top-Ergebnisse. Insgesamt gab es nur vier Arbeiten, die im Vorjahr die zehn Millionen Dollar überschritten. Neben Van Layden war das eine Leinwand von Rubens sowie von Frans Hals und ebenfalls überraschend das „Porträt von George Washington“ des amerikanischen Malers Gilbert Stuart. Das Porträt verzehnfachte seinen Schätzwert und stieg auf 11,5 Millionen Dollar. Unnötig zu erwähnen, dass es sich um einen neuen Höchstpreis für den Künstler handelt. Bei diesem Werk hat vermutlich die Provenienz eine Rolle gespielt, stammt es doch aus der Rockefeller-Sammlung, die von Christie's im Mai 2018 versteigert wurde.

