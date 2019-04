Tokio feiert den Japan-Fan Gustav Klimt

Es fühlt sich an wie eine Heimkehr. Seltsam genug, dieses Gefühl am anderen Ende der Welt, wo Österreichs Nationalmaler Gustav Klimt in Tokio gerade die erste große Retrospektive seit Jahrzehnten ausgerichtet bekommt. Von Plakaten in der ganzen Stadt blicken die dunkel verschatteten Augen seiner „Judith“ herab auf die wuselnden Menschenmassen. Den abgeschnittenen Männerkopf dazu, den sie in ihren (auf dem Plakat unterschlagenen) Händen hält, findet man dann im Metropolitan Art Museum, wo die Zeitung Asahi Shimbun sich eingemietet hat, um die vom Belvedere kuratierte Ausstellung „Gustav Klimt. Vienna – Japan 1900“ zu zeigen.