Aus Tradition junge Kunst

Die Art Brussels war seit jeher Umschlagplatz für aufstrebende und experimentelle Kunst. Die 37. Ausgabe, die noch bis Sonntag läuft, präsentiert 148 Galerien aus 32 Ländern. Direktorin Anne Vierstraete sind vor allem die jungen, aufstrebenden Talente wichtig. Das lässt sich gut durch Zahlen belegen: 90 Prozent der 800 ausgestellten Künstler leben noch und fast ein Drittel von ihnen ist unter 40 Jahren alt.

Das liegt vermutlich einerseits an der hohen Dichte an Kunstsammlern in Brüssel, einer der höchsten Europas. Und andererseits daran, dass Belgier dafür bekannt sind, gern in junge Künstler zu investieren. Davon profitieren auch kleinere Galerien, die auf dieser Messe riskieren können, junge, noch wenig bekannte Künstler zu zeigen. Auf anderen Messen könnte das ein finanzielles Desaster ergeben. Das gibt der Messe eine Sonderstellung, die angesichts der Konkurrenz wichtig ist. Denn im April ist mit der Art Cologne, der Miart, Art Monte Carlo (siehe Bericht unten) und dem Gallery Weekend in Berlin die Dichte an Veranstaltungen besondern hoch.

Vierstraete reagiert aber auch auf neue Entwicklungen des Kunstmarktes, der bedingt durch hohe Kosten neue Modelle abseits der klassischen Galerieräumlichkeiten sucht. Der Trend zu Kollaborationen und Pop-up-Shows nimmt immer mehr zu. Auf der Art Brussels wurde dafür der neue Bereich Invited geschaffen, der den Fokus auf neun Galerien richtet, die das traditionelle Galerienmodell herausfordern. Dort findet man etwa das Ballon Rouge Collective, eine in Brüssel ansässige Wandergalerie, die bereits in Istanbul, London, Los Angeles, São Paulo, Paris und New York ausstellte und Werke von Merve Iseri und Philip Janssens zeigt. Ebenfalls dabei ist La Maison de Rendez-Vous, die erst im Jänner von vier Galerien aus Pristina, Mexiko-Stadt, Tokio und Los Angeles gegründet wurde. Wieder ein anderes Modell verfolgt Paid by the Artist, die sich als Projektgalerie versteht, bei der sich Galerien und Künstler nur für ein Projekt zusammentun, auf der Art Brussels ist das Yannick Ganseman.



Skulpturen aus Stühlen. Junge Kunst gibt es auch in der Sektion Discovery. Pact präsentiert hier Gemälde von Emily Ludwig Shaffer, die sich auf die digitale Welt beziehen, The Ryder Projects zeigt Skulpturen, die Jaime Pitarch aus Stühlen gefertigt hat, die er in Barcelona auf der Straße fand, und hier findet man auch die Wiener Galeristin Lisa Kandlhofer, die Arbeiten von Frauke Dannert und Rodrigo Valenzuela zeigt.

Neben Lisa Kandlhofer sind drei weitere österreichische Galerien auf der Art Brussels vertreten. Die Galerie Krinzinger ist seit vielen Jahren dabei und hat heuer neue Arbeiten von Hans Op de Beeck im Programm. Ernst Hilger zeigt den südafrikanischen Comiczeichner Anton Kannemeyer, der manchmal unter dem Pseudonym Joe Dog arbeitet, sowie Peterson Kamwathi und Cameron Platter. Die Galerie Mario Mauroner hat Werke von Carlos Aires, Ferro, Kendell Geers, Anastasiya Yarovenko und José Yaque mit, um nur einige zu nennen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)