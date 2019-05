Im Zweifel Venedig: Die Kunst der Ambivalenz

Da stehen plötzlich alle, erstarrt im wirren Wirbel der größten Kunstbiennale der Welt: Im Halbdunkel, genau unter der Kuppel des zentralen Ausstellungs-Pavillons in den Giardini erhebt sich etwas – und tanzt, klein, wild, ungezähmt. Ein Nichts von einem Dämon, bestehend nur aus Luft und Licht, ein Hologramm des französischen Künstlers Cyprien Gaillard (*1980), das den 1937 von Max Ernst gemalten „Hausengel“ lebendig werden lässt. Hausengel, das sei natürlich eine ironische Bezeichnung, so der deutsche Surrealist in Paris, und zwar für „eine Art Trampeltier, das alles, was ihm in den Weg kommt, zerstört und vernichtet“. Womit Max Ernst damals die Bombardierung Guernicas von der verdeckten deutschen Luftwaffe meinte.

