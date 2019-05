Der späte Triumph der Frauen

Das feministische Kollektiv Guerrilla Girls prangert schon seit 1985 die Dominanz weißer Männer in der Kunstwelt an. Auf einem ihrer Plakate fragten sie, ob Frauen nackt sein müssten, um ins Museum zu kommen. Es dauerte lang, bis sich das Blatt zu wenden begann, doch jetzt stehen Künstlerinnen im Rampenlicht. Viele Museen zeigen Ausstellungen, wie etwa das Untere Belvedere „Stadt der Frauen“ oder das Bank Austria Kunstforum „Flying High. Künstlerinnen der Art Brut“. Für Aufsehen sorgte Maria Balshaw, Direktorin der Tate Britain, die ankündigte, ab April in der Sammlung von Kunst ab 1960 ein Jahr lang nur noch Werke von Frauen zu zeigen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse-Kulturmagazin", 12.04.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft