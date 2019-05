Neues Museum in Krems: Noch Luft nach oben

Es ist nicht so, dass es nicht schon Zweifel gegeben hätte: an der Entscheidung an sich für einen 35-Millionen-Euro-Neubau der Landesgalerie Niederösterreich, die 2014 getroffen wurde (das Essl-Museum in Klosterneuburg steht bis heute leer). Und am Standort, gegenüber der Kunsthalle Krems, deren Profil dadurch herausgefordert wird (ein uriges altes Gasthaus musste außerdem geschleift werden). Nicht zuletzt Zweifel am Bau selbst – einem schnittig-glatten Signature-Entwurf der Vorarlberger Architekten Marte Marte, der als „Leuchtturm weit über Österreich hinausstrahlen“ soll, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner es bei der Eröffnungspressekonferenz am Donnerstag formuliert hat. Viel weiter als über den davorliegenden Kreisverkehr reicht das Strahlen dieses kühlen, grauen, um sich selbst kreisenden Monolithen (noch) nicht. Denn auch das Innenleben dieses Hauses, das am Wochenende eröffnet wird, ist mehr als schwierig.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft