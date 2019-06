Kunstsammler Herbert Batliner mit 90 Jahren verstorben

Der liechtensteinische Kunstsammler und Mäzen Herbert Batliner ist tot. Er verstarb am vergangenen Samstag in Vaduz im Alter von 90 Jahren nach langer und schwerer Krankheit, wie die Wiener Albertina am Montag per Aussendung mitteilte. Der Albertina war Batliner besonders verbunden, hatte er ihr 2007 doch seine Kunstsammlung als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Beruflich machte sich Batliner mit seiner Anwaltskanzlei in der liechtensteinischen Hauptstadt einen Namen, engagierte sich in seiner Heimat aber auch politisch und war in weiterer Folge viele Jahre Präsident des Staatsgerichtshofes von Liechtenstein. Seine ganz persönliche Leidenschaft galt aber stets der Kunst, hatte er doch etwa der Sixtinischen Kapelle im Vatikan eine Orgel gestiftet oder die Restaurierung des Faistauer-Foyers im Salzburger Festspielhaus finanziell unterstützt. In der Mozartstadt war Batliner 2017 auch mit der Festspielnadel geehrt worden.

"Sternstunde in der Geschichte des Museums"

Sein Engagement für die Albertina begann bereits im Jahr 2000, als Batliner die Propter-Homines-Halle stiftete. 2007 folgten dann die Übergabe der Sammlung Batliner an das Haus - für Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder "eine Sternstunde in der Geschichte des Museums (...). Ohne Herbert Batliner wäre die Albertina nicht, was sie ist." Im selben Jahr erhielt Batliner dafür auch das "Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien" - nur eine von vielen Auszeichnung, unter denen sich u.a. auch noch das "Große Goldene Ehrenzeichen mit Stern" der Republik findet.

Schröder äußerte in einer Aussendung sein tiefes Mitgefühl für die Angehörigen und zollte dem Kunstmäzen seinen Respekt: "Ich bin unendlich dankbar, dass ich diesem großartigen Sammler und warmherzigen, engagierten Menschen über so viele Jahre so nahe sein durfte. Was Herbert Batliner seit den fünfziger Jahren mit einem einzigartigen Auge für künstlerische Qualität gesammelt hat, bereichert Jahr für Jahr hHunderttausende Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt." Seine Sammlung sei "das Vermächtnis eines bedeutenden Menschen".

(APA)