Größtes Street-Art-Werk der Welt entsteht in Paris

In Paris entsteht derzeit das größte Street-Art-Werk Europas: Daran arbeitet das Künstlerduo Ella & Pitr auf dem Dach der Messehallen an der Porte de Versailles im Süden der Stadt, wie es am Dienstag bekannt gab. Das Bild soll so groß wie vier Fußballfelder werden und nur von einer Aussichtsplattform der Messe oder im Internet zu sehen sein.

Bisher besteht das Werk aus roten, blauen und weißen Flächen; es soll bis Anfang der kommenden Woche fertiggestellt werden. Mit dem 2,3 Hektar großen Bild wollen Ella & Pitr ihren eigenen Rekord einstellen, den sie mit einem Werk in Norwegen von 2015 halten. Auf ihrer Suche nach großen Flächen haben sich die 34 und 37 Jahre alten Künstler in den vergangenen Jahren zunehmend auf Hausdächer spezialisiert.

Das Motiv: eine ältere Dame

In Paris kommen sie auf ein schon mehrfach verwendetes Motiv zurück: Eine ältere Dame, die vom Dach aus den Trubel der Stadt betrachtet. Die Besonderheit in der französischen Hauptstadt: Das Bild wird von der sechsspurigen Stadtautobahn zerschnitten.

Das Werk soll auf Onlinediensten wie Instagram verbreitet werden. Dafür will das Künstlerduo mit Hilfe einer Drohne Fotos machen und ein Video aufnehmen.

(APA/AFP)