Comiczeichner Mordillo gestorben

Figuren und Tiere mit Knollennase waren das Markenzeichen des Comiczeichners Guillermo Mordillo, der am 4. August 1932 als Sohn spanischer Einwanderer in Buenos Aires geboren wurde.

Seinen Durchbruch erreichte er nach Stationen in Peru, den USA, Madrid und schließlich Paris mit der Veröffentlichung seiner Cartoons in "Paris Match" und in Magazinen wie dem "Stern". Dabei hatte er als Zeichner für Glückwunschkarten seine Karriere begonnen.

In den 70er-Jahren zählte er zu den meistveröffentlichten Zeichnern weltweit. Seine Arbeit fand sich nicht nur in Zeitungen und Magazinen, sondern auch auf unzähligen Merchandise-Artikeln wie T-Shirts, Uhren und Puzzles, wieder.

Seit den 80er-Jahren veröffentlichte der Künstler zwar kaum noch Arbeiten, trotzdem blieben seine Figuren populär.

