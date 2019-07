Sammlung Jablonka kommt in die Albertina

„Vakuum“ hieß die erste Galerie, die Rafael Jablonka 1979 in Düsseldorf gegründet hat, ein kurzes konzeptuelles Projekt, vorgesehen nur für Künstler und Galerist, ohne Besucher. Der 1952 in Polen geborene, gelernte Bauingenieur war erst kurz davor nach Deutschland emigriert, über Innsbruck und München, wo er das erste Mal mit Kunst im Original in Berührung kam, erzählt er der „Presse“ – mit Dürers „Peter und Paul“ in der Alten Pinakothek.

