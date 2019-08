"For Forest"-Kunstprojekt: "Es wird Bäumen durchaus Gewalt angetan"

Wenn im September und Oktober die Kunstinstallation "For Forest" im Klagenfurter Wörthersee-Stadion über die Bühne geht, dann wird das nicht die einzige künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Wald sein. Mehr als 70 Programmpunkte in Klagenfurt sind angekündigt, eingebunden werden Galerien, Theaterinitiativen, Literaten und Kinos.

Bereits Tage vor der offiziellen Eröffnung von "For Forest" finden Vernissagen zum Thema statt. Die "Galerie 3" lädt ab 5. September zu einer Max Peintner-Ausstellung, dessen Zeichnung "Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur" ja "For Forest"-Initiator Klaus Littmann zu dem Projekt inspiriert hatte. Am selben Tag wird die Ausstellung "Touch Wood" in der Stadtgalerie Klagenfurt eröffnet. Die Gruppenausstellung zeigt die vielfältigen Motive des Waldes. Im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) heißt das Motto ab 19. September ebenfalls "Touch Wood".

Vor dem Architekturhaus Kärnten wird am 6. September eine Holz-Installation von Peter Kaschnig und Kurt Pock präsentiert. Weitere Ausstellungen zum Thema Wald, Holz oder Baum gibt es im "Raum 8", direkt im Architekturhaus, im Künstlerhaus, in der Galerie de La Tour, im Kunsthaus Kollitsch und im Raum für Fotografie.

"Wenn man an Kultur in Klagenfurt denkt, so denkt man gleich an Literatur", hatte Littmann gesagt - da war es naheliegend, dass man auch diesem Bereich zur "For Forest"-Zeit Aufmerksamkeit schenkt. Im Musil-Haus in der Bahnhofstraße gibt es jeden Dienstag und Donnerstag im September und Oktober Lesungen mit Bezug zum Thema Baum oder Wald: "Mein Vater ist ein Baum" (Lukas Meschik), "Aufbäumen" (Autorinnengruppe scribaria), "Es singen die Steine" (Gert Jonke), "Betrunkene Bäume" (Ada Dorian) oder "Wald" (Doris Knecht) stehen am Programm.

Auch die Leinwände werden im Rahmen von "For Forest" erobert. Cine City und Wulfenia Kino zeigen bei freiem Eintritt Filme mit Wald- und Naturbezug, wie "Fitzcarraldo", "Plastic Planet", "Das grüne Wunder - Unser Wald" oder "Das Geheimnis der Bäume". Musikalisch wird es in der Villa For Forest in der Innenstadt, wo einige Konzerte geplant sind.

Und auch das Schauspiel kommt nicht zu kurz. Das Ensemble des Wiener Burgtheaters präsentiert am 1. Oktober im Stadion "Die Hermannschlacht" von Heinrich von Kleist in einer ersten, öffentlichen Leseprobe - immerhin spielt das Stück ja im Teutoburger Wald. Das "klagenfurter ensemble" führt Dantes "13. Gesang der Hölle" als Doppelstück auf: Den ersten Teil im Stadion, den zweiten Teil im Theater Halle 11.