Der Schlaf der Vernunft in Linz

„Krixikraxi“ würden die FP-Anhänger manch eines oberösterreichischen deutschnationalen Malers zur Kunst von Otto Zitko wohl sagen, dem vor 60 Jahren in Linz geborenen Wildesten unter den Malern der sogenannten Neuen Wilden der 1980er-Jahre. Allerdings, es ist er, der im wunderschönen Oberlichtensaal des Lentos gerade eine große Retrospektive hat. Dieselben würden wohl auch die Werke nicht als ausstellungswert empfinden, die im Untergeschoß desselben Museums präsentiert werden: „Extraordinaire!“ zeigt einen Querschnitt durch ein Forschungsprojekt zur Art Brut in der Schweiz, wo man alle Archive der psychiatrischen Kliniken jetzt auf Kunst von Patienten um 1900 durchstöbert hat. Ergänzt wird diese Station der Wanderschau durch 35 Zeichnungen, die, dem Schweizer Beispiel der Aufarbeitung folgend, in den Unterlagen der einstigen Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart (heute Neuromed Campus des Linzer Kepler Uniklinikums) gefunden wurden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft