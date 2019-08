Linz. Die Werbung auf der Internetseite leuchtet in orangefarbenen Lettern und klingt durchaus reißerisch: Da ist die Rede vom „ultimativen Erlebnis für Familien“, vom „perfekten Ausflugsziel für das ganze Team“ und von einem „unvergesslichen Motorsporterlebnis, das seinesgleichen sucht“. So wirbt die Motohall um Besucher. Sie sollen in der Ausstellungs- und Erlebniswelt des Motorradherstellers „in die High-Speed-Welt von KTM“ eintauchen.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft