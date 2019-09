Albertina: Eine Dürer-Ausstellung, ihrer Natur nach großartig

Wie lang ist sie her, die letzte große Dürer-Ausstellung der Albertina, Hüterin des weltweit größten (140) und bedeutendsten („Feldhase“, „Rasenstück“, „betende Hände“) Grafikbestands dieses deutschen Meisters? 16 Jahre! 2003 war es, im ersten Jahr der Eröffnung der Albertina neu unter Klaus Albrecht Schröder. Mit einer zweiten, vergleichbar großen (200 Werke) Dürer-Schau wollte er heuer in Pension gehen. Dann bemühte er sich aber doch noch (erfolgreich) um Verlängerung. Womit dieser erneute Dürer-Gewaltakt terminlich in der Luft zu hängen scheint, jährt sich sein 550. Geburtstag erst 2021.



Egal. Sie ist da. Und haut einen (wieder) um. Die gleiche unfassbare Flut an Dürer-Zeichnungen, Aquarellen, Druckgrafik, gemischt mit ausgesuchten Gemälden aus aller Welt, präsentiert in gleicher samtener Atmosphäre (wenig Licht, satte Wandfarben) wie einst. Im Gegensatz zu 2003 aber setzt man diesmal den Schwerpunkt verstärkt auf Dürer als Beobachter der umgebenden Natur, nicht so sehr auf Dürer als Beobachter seiner selbst. Was wohl auch daher rührt, dass man keine so prominente Leihgabe wie das Selbstbildnis (1498, Prado) bekam, das damals vom Katalogcover blickte.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2019)

Jetzt zum Kulturwoche-Newsletter anmelden Welche Kulturhighlights Sie nicht versäumen sollten: Erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Theaterpremieren, die besten neue Filme, junges Schauspiel, die spannendsten Pop-, Jazz- und Klassik-Konzerte, Kunst und Kabarett. Jeden Donnerstag in Ihrem Postfach, ausgewählt von der „Presse“-Redaktion. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft