Experiment: Kein Verlag will Nobelpreis-Buch

Es sei kein einfacher Text, meint eine Verlegerin in einem Interview mit „Deutschlandfunk Kultur“ entschuldigend über den 1962 erschienenen Roman „Der Palast“ des 1985 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten französischen Schriftsteller Claude Simon. Einen Auszug aus diesem Buch hat kürzlich der Autor Serge Volle anonymisiert an 19 französische Verlage geschickt: Zwölf lehnten ihn ab (ein Lektor beschwerte sich über „endlos lange Sätze“ und den Mangel an „richtiger Handlung mit gut gezeichneten Charakteren“), von sieben kam keine Antwort. Das Ergebnis würde auf ein Problem im modernen Verlagswesen hinweisen, so Volle: Verlage würden Werke, die nicht leicht zu lesen sind und keine Verkaufsrekorde versprechen, nicht mehr annehmen. (kanu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)