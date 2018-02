Maxim Kantor: "Die Gesellschaft wurde urplötzlich aggressiv"

Als Maler war Maxim Kantor schon international bekannt, als er begann, in Russland mit Büchern Furore zu machen. Sie sind voll vernichtender Kritik an Putin und den Oligarchen – aber auch einem Europa, das sogenannten russischen Liberalen auf den Leim gehe. In seinem jüngsten Roman, „Rotes Licht“ (Zsolnay Verlag), erzählt Kantor vom sterbenden Gelehrten Solomon Richter, russischer Vergangenheit und dem Krieg in der Ukraine. Den frühen Hitler-Förderer Ernst Hanfstaengl lässt er als Mephisto auftreten. Kantor lebte schon lang viel in Europa, vor allem Frankreich, 2014 verließ er Russland ganz. Gespräch mit einem Mann, der Putin für „das reine Böse“ hält.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2018)