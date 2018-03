Das unheimliche Kind bei Hallein

Auf dem Cover sitzt sie als Rotjäckchen im Wald, fast etwas puppenhaft. Mit dem Gesicht könnte man sich auch ihre Romanfigur Marie vorstellen, die überforderte Jungmutter, die sich auf dem Land allein mit ihrem kleinen Moritz und einem Baby abplagt. Aber auch hinter Rotkäppchen lauert schon der Wolf – vielleicht ist die arglose Fassade, die die 35-jährige Salzburger Autorin Mareike Fallwickl auch im persönlichen Umgang an den Tag legt, eine Falle. Eine Falle wie das engelsgleiche Gesicht von Raffael: Er ist Moritz' bester Freund – und das schwarze Loch im Zentrum von „Dunkelgrün fast schwarz“, einem famosen österreichischen Debütroman.

Auffällig ist, dass gerade Schriftstellerinnen gut darin sind, statt des „unschuldigen“ das unheimliche Kind zu schildern. Berühmt-berüchtigt wurde etwa Ben, „das fünfte Kind“ im gleichnamigen Roman von Doris Lessing. „Kleine Kinder mit so richtig bösen Absichten, die sehr früh schon manipulieren – das Thema ist ein bisschen tabuisiert“, findet die 35-jährige Salzburgerin. Und tatsächlich folgen wir darin wohl alle ein bisschen Jean-Jacques Rousseau. Wenigstens in Spuren möchten wir uns den Glauben an das gut geborene Kind erhalten.

Romanfiguren: diktatorische Wesen

Bis ins Erwachsenenalter zieht sich diese ungesunde, später zur Dreiecksgeschichte erweiterte Bubenfreundschaft. Auf dem Dürrnberg bei Hallein nimmt sie ihren Lauf, Mareike Fallwickl ist dort aufgewachsen. „Da kenne ich mich halt gut aus, aber die Geschichte könnte ebenso gut an einem anderen Ort spielen“, sagt sie. Das harmlos daherkommende Abgründige scheint sie schon als Sprachwissenschaftlerin fasziniert zu haben, als sie ihre Diplomarbeit über derbe Witze schrieb: „Der Witz bietet einen Rahmen, in dem fast alles erlaubt ist und man mit Leuten über Dinge reden kann, über die man sonst nie reden würde. Und wo gerade das Krasse, Beängstigende am lustigsten ist. Es ist eine sprachlich hochinteressante Kunstform.“

Etwas unheimlich kann einem auch werden, wenn Autoren über ihre Figuren reden wie über lebendige, ziemlich diktatorische Wesen. Er sei abergläubisch, gestand einmal der Autor Michael Köhlmeier der „Presse“: „Wenn die Figur sagt, ich mag die Oberkrainer, kann ich nicht sagen, ja gut, das magst du haben, aber das lass' ich nicht zu!“ Früher habe sie so etwas für „Blödsinn“ gehalten, sagt Fallwickl, dann aber selbst erlebt. „Als würden die wirklich ins Zimmer kommen und sich vorstellen, sodass man nicht mehr viel freie Wahl hat.“

Was also tun, wenn eine Romanfigur ständig Farben daherbringt? Dunkelgrün, fast schwarz – so sieht Moritz seinen Freund Raffael, er nimmt seine Mitmenschen auch als Farben wahr. „Diese Farben sind immer wieder aufgetaucht, als hätte Moritz das verlangt, als hätte er beharrt: ,Ich bin aber so!‘. Ich habe die Sätze immer wieder gelöscht, aber irgendwann hab ich meinen Bruder angerufen und gesagt – du, der Moritz geht mir so auf die Nerven mit seinen Farben! Bitte bring mir von der Unibibliothek Bücher über Synästhesie.“

Abenteuerlich klingt auch, unter welchen Bedingungen die Mutter zweier kleiner Kinder, freiberufliche Texterin und Literaturbloggerin (www.bücherwurmloch.at) ihren Roman geschrieben hat. „Ich dachte mir, eigentlich habe ich gar nicht die Zeit, dieses Buch zu schreiben. 50 Seiten sind nötig, um auf Agentensuche zu gehen, die habe ich gemacht und mir gedacht, wenn das abgelehnt wird, mache ich nichts.“ Statt wie angekündigt nach mehreren Wochen rief die Agentin nach drei Tagen an. „Sie sagte, wir wollen dieses Buch, schicken Sie mehr! Aber ich hatte nichts!“ Danach habe sie jede Zeitlücke genutzt – jede Stunde ohne Kinder, jede Stunde im Büro, wenn ein Job ausfiel. „Und immer wenn ich mir gedacht habe, ich springe jetzt aus dem Fenster, habe ich mir gesagt: ,Schau, Mareike, es gibt schon ein fertiges Buch von dir!‘“

„Der liebste Satz muss am Ende hinaus“

Fertiges Buch? Ach ja, da gab es schon etwas, einen erotischen Roman „Auf Touren“ über eine junge Frau, die das Taxifahren in Salzburg mit Sex bezahlt. Eine Jugendsünde? Mareike Fallwickl geniert sich nicht dafür. „Das war eine Auftragsarbeit, reines Genre und eine wahnsinnig gute Übung.“ Auch ihre Arbeit als „ihr Gehirn vermietende“ Texterin habe sie viel gelehrt. Und zwar vor allem, „dass ohnehin kein Text beim ersten Durchgang perfekt ist. Ich weiß, ich kann einfach mal schreiben und zwei Tage später schauen, wo die Diamanten sind.“ Ein literarisches Gesetz hat sie auch gefunden: „Der Satz, der einem zunächst der liebste ist, muss am Ende hinaus. Man merkt, dass er nicht funktioniert. Meistens wollte man darin zu viel.“

„Dunkelgrün fast schwarz“ ist soeben in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Eine ausführliche Rezension dazu lesen Sie am 24. März im „Spectrum“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.03.2018)