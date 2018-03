Russland, der peinliche Pariser Ehrengast

Ein wenig fühlt man sich an Zeiten erinnert, in denen man Autoren ächtete, weil sie der feindlichen Nation angehörten. „Aus Solidarität mit seinen britischen Freunden“ hat sich Frankreichs Präsident Macron auf der Pariser Buchmesse geweigert, den Russland-Pavillon zu besuchen. Russische Autoren reagierten am Freitag verständnislos bis verbittert.

Der am Freitag eröffnete „Salon du Livre“ ist nicht irgendeine Buchmesse, sondern die größte Frankreichs, Russland heuer nicht irgendein, sondern der Ehrengast. Die angereisten russischen Autoren sind es gewohnt, die Übermacht der Politik zu erleben – im eigenen Land. Nun erleben sie diese auch in Paris. Der Ehrenauftritt, der auf Buchmessen traditionell der Begegnung zwischen Gast- und Gastgeberland dient, ist nun vergiftet – durch die politische Krise nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal.

Dass die Selbstdarstellung der russischen Literatur in Paris von Staatspolitik unberührt sei, kann man freilich auch nicht behaupten. So fördert die Föderale Agentur der Russischen Föderation für Pressewesen und Massenkommunikation die Übersetzung und Veröffentlichung russischer Literatur. Aus 150 Werken kann sich jedes Land seine eigene „russische Bibliothek“ von 100 Büchern zusammenstellen. Die Agentur finanziert Übersetzung und Veröffentlichung. Allerdings: In Paris zeigt sich, dass der Effekt überschaubar ist. Vier derart entstandene Übersetzungen werden dort gezeigt.

Ulizkaja als Quoten-Oppositionelle?

Das liegt auch daran, dass französische Verleger auf russische Staatsgelder wenig erpicht sind und darauf, eine russische Staatsagentur auf dem Buchcover abgedruckt zu sehen. Der Verlag Le Bruit du temps etwa arbeitete, wie die Zeitung „Le Monde“ berichtet, fünf Jahre an einer Gesamtausgabe der Werke des russischen Dichters Ossip Mandelstam; das Finanzierungsangebot nahm er nicht an. „Aus ideologischen Gründen“, so die Leiterin.

Andere Verlage verweisen auf das Fehlen politisch nicht genehmer Autoren in der Liste (wie Swetlana Alexijewitsch oder Boris Akunin) oder auf deren zu traditionelles Gepräge. Auch die Zusammenstellung der Autorendelegation ist eine heikle Sache. Große Namen wie etwa Wladimir Sorokin oder Wiktor Pelewin fehlen. Allerdings: Wer von den russischen Organisatoren nicht eingeladen und wer selbst nicht teilnehmen wollte, ist unklar. Außerdem ist die scharfe Putin-Kritikerin Ljudmila Ulizkaja sehr wohl Teil der Delegation. Doch selbst damit können die russischen Organisatoren nicht punkten – zumindest nicht bei Kritikern wie der Autorin und Historikerin Galia Ackerman: Auch das sei doch nur PR, sagt sie. Und Ulizkaja hier eben die Quoten-Oppositionelle.

