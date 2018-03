Fehlt dem Westen wirklich das Märtyrerblut?

An einem Strand in Libyen haben Kämpfer des IS am 15. Februar 2015 21 Christen, die sich zu ihrem Glauben bekannten, die Köpfe abgeschnitten – um hernach das Video der Hinrichtung als Botschaft an die „Nation des Kreuzes“ in alle Welt zu verbreiten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft