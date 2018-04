Comicfigur Depardieu im Weltschmerz

Er habe keine Angst vor dem Tod – Tod sei, dass sich andere an einen erinnern: Also spricht der Held im Comic „Gérard“ (erschienen im Reprodukt-Verlag), auf einem Stein am Friedhof sitzend, mit Blick aufs Meer. Der knollennasige Koloss weiß sicher, dass er das Vergessenwerden nicht zu fürchten hat. Ob als Cyrano de Bergerac, Graf von Monte Cristo oder Obelix: Einen so unverwechselbaren Schauspieler wie ihn wird man schwer finden; einen so beliebten auch. Wo er hinkommt, erkennt man ihn sofort. Besser vermutlich als den französischen Präsidenten.