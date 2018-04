Das dunkle Geheimnis der Libellen

Sie träumen von einem Weihnachtsgeschenk aus Fleisch und Blut? Wir helfen Ihnen gerne!“, lautete ein Inserat. Ein anderes zeigt drei Kinder, aufgemascherlt in einer Reihe sitzend: „They'd like to be your Christmas gift.“

Es scheint unvorstellbar, dass Kinder wie Waren angepriesen wurden – und doch sind diese von der Tennessee Children's Home Society geschalteten Werbungen noch das Harmloseste, was die als „Mutter der Adoption“ gefeierte Georgia Tann mit ihren Machenschaften Tausenden Kindern ab den 1930ern angetan hat: Kinder wurden auf der Straße oder in Geburtsstationen entführt und für viel Geld an kinderlose Paare vermittelt. Mit neuen Namen, falschen Geburtsdaten, um die Spuren zu den leiblichen Eltern zu verwischen.

Diese realen Begebenheiten hat die amerikanische Autorin Lisa Wingate als Basis für ihren Roman „Libellenschwestern“ genommen. Die erste, eindringlichere der zwei Erzählebenen spielt im Jahr 1939 und wird aus der Perspektive der zwölfjährigen Rill Foss geschildert: Gemeinsam mit ihren Eltern und vier Geschwistern lebt Rill auf einem Hausboot am Mississippi. Ihre Mutter erwartet Zwillinge, es gibt Komplikationen, Vater und Mutter brechen überstürzt ins Spital auf.

Am nächsten Tag kommen Männer, um die Kinder zu holen – unter dem Vorwand, sie zu den Eltern ins Spital zu bringen. Dort landen die Kinder aber nie – sondern in Miss Murphys Waisenheim, in dem Kinder misshandelt werden, zu wenig zu essen bekommen, ehe sie an eine Familie vermittelt werden. Manche, die Rebellischen, wie Rills kleine Schwester Camellia, verschwinden auch plötzlich einfach. Die kluge Rill ahnt, dass sie ihre Eltern nie wieder sehen werden und versucht, ihre Geschwisterschar zusammenzuhalten.

Der zweite Erzählstrang spielt in der Gegenwart: Ich-Erzählerin ist Anwältin Avery Stafford aus einer prominenten Upperclass-Familie. Als sie ihren Vater, einen angesehenen Senator, zu einem PR-Termin in ein Seniorenheim begleitet, wird sie dort von der scheinbar verwirrten May auf das Libellen-Armband angesprochen, das Avery von ihrer Großmutter Judy bekommen hat. May behauptet, Judy, die an Demenz leidet, zu kennen. Von dem wenigen, das ihr die alte Frau erzählt, wird Avery neugierig: Wieso kennt diese May ihre Großmutter? Welches Geheimnis verbirgt ihre Oma? Ist ihre angesehene Familie gar in dunkle Machenschaften verstrickt?



Geheimnis überdauert Generationen.Immer abwechselnd liest man Rills und Averys Geschichten, die, man ahnt es, miteinander zu tun haben. Nach und nach taucht Avery – und mit ihr die Leser – in die Vergangenheit ein. Die Struktur des Romans ist klassisch, Wingate eine traditionelle, aber gute Erzählerin, die zu fesseln versteht. Neben dem großen Adoptionsskandal, der erst in den 1990ern und damit für viele Opfer zu spät aufgearbeitet wurde, greift die Autorin auch andere, nicht eben leichte Themen auf: das Altern, den Verlust von demenzkranken Verwandten. Die Liebesgeschichte, die sich nebenher bei Avery anbahnt, hätte man nicht unbedingt gebraucht, wahrscheinlich soll sie Leichtigkeit in den eher schweren Roman bringen.

Die Schicksale von Rill und ihren Geschwistern sind fiktiv, beruhen aber auf wahren Begebenheiten und berühren umso mehr: Mehr als 5000 Kinder soll Tann verkauft haben. Für ihre Untaten konnte sie nicht mehr belangt werden: Kurz nach Bekanntwerden des Skandals starb Tann an Krebs.

Neu Erschienen: Lisa Wingate

„Libellenschwestern“ Übersetzt von Andrea Brandl

Limes Verlag

480 Seiten

22,70 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)