Lasst uns skeptischer sein!

Der Tübinger Professor für Journalismus und Medienwissenschaft, Bernhard Pörksen, ist in den vergangenen Jahren zu einem der profundesten Experten für Skandale und digitale Empörung geworden. Wobei ihn ausmacht, dass er die Mechanismen der digitalen Kommunikation nicht verdammt, sondern einfach nur auf sie aufmerksam macht und die guten Seiten an der Vernetzung nicht ausblendet.

Gerade hat er mit „Die große Gereiztheit“ ein neues Buch herausgebracht (der Titel ist eine Anspielung an ein Kapitel in Thomas Manns „Zauberberg“). Pörksen weiß, was ein Medientheoretiker braucht, um ein spannendes Sachbuch zu schreiben, das auch außerhalb der akademischen Welt gelesen wird: bildhafte Beispiele. Und diese liefert er.

So erzählt er von der 13-jährigen Lisa aus Berlin-Marzahn, die im Jänner 2016 behauptet hat, sie sei von zwei südländisch aussehenden Männern entführt, geschlagen und vergewaltigt worden. Vor allem in ausländerfeindlichen NPD- und AfD-nahen Kreisen verbreitete sich die Nachricht rasant, sogar Russlands Außenminister, Sergei Lawrow, nahm darauf Bezug. Bis die Staatsanwaltschaft bekannt gab, dass das Mädchen das Verbrechen bloß erfunden hatte.

Oder die Geschichte von Jordi Mir, der die zwei Attentäter des Anschlags auf „Charlie Hebdo“ in Paris vor seinem Fenster im Affekt dabei filmte, wie sie einen Polizisten erschossen. 15 Minuten nachdem er das Video auf Facebook hochgeladen hatte, löschte er es, weil ihm bewusst wurde, was er getan hatte. Aber das Video hatte sich da längst im Netz verbreitet und wurde von TV-Sendern und Boulevardmedien gezeigt.

Pörksen liefert nicht nur Beispiele, sondern auch Vorschläge, wie wir in der gegenwärtigen „redaktionellen Gesellschaft“ mit privaten Nutzern, klassischen Medien und dominanten Plattformen unsere Mediennutzung wieder etwas unter Kontrolle bekommen könnten. Zum Beispiel mit mehr Skepsis und mehr Transparenz. (awa)



Bernhard Pörksen: „Die große Gereiztheit“

Hanser Verlag

256 S., geb., 22,70 €

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2018)