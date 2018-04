Litauen verkauft Nazi-Bunker an private Investoren

Eine Reihe deutscher Militärbunker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs soll an private Investoren gehen. Sie liegen auf der Kurischen Nehrung, ganz in der Nähe des Hauses, das sich Thomas Mann 1929 dort bauen ließ.

Der Schriftsteller war begeistert von der damals noch ostpreußischen Landschaft. Die Kurische Nehrung ist aber nicht nur für ihre Schönheit bekannt, sondern auch für viele deutsche militärische Anlagen des Zweiten Weltkriegs. Heute sind sie verwahrlost, Obdachlose haben sich eingenistet.

Lange hatte man gehofft, dass die Anlagen zu einem Museum für Touristen werden würden. Nun aber will die für den Komplex zuständige Gemeinde Neringa einem Bericht der litauischen Zeitung "Lietuvos žinios" zufolge die Bunker an private Investoren verkaufen. Für ein Museum fehle das Geld, sagt der Bürgermeister. Er hoffe, dass Private sich um die Anlagen kümmern könnten. Geplant ist eine öffentliche Versteigerung.

In der Nähe der Bunker hatte einst der Schriftsteller Thomas Mann sein Ferienhaus. Auf einer Reise nach Königsberg gemeinsam mit seiner Frau hatte er sich in diese Küstenstriche an der Ostsee verliebt. Doch lange währte sein Glück im Fischerdorf Nidden (litauisch Nida und Verwaltungssitz der Gemeinde Neringa) nicht. Nach einem Text im "Berliner Tageblatt", in dem Thomas Mann die Aggressivität der NSDAP-Anhänger in Königsberg verurteilte und vor der "Volkskrankheit" Nationalsozialismus warnte, fand er 1932 ein Paket vor seinem Sommerhaus - mit einem verkohlten Exemplar der "Buddenbrooks".

Thomas Mann kam später nie wieder hierher. 1933 emigrierte er mit seiner Familie in die USA. "Wir würden dort ohne Frage umgebracht werden. Wir haben längst nicht mehr erwogen, dorthin zu gehen», schrieb Manns Sohn Klaus später an einen Freund.