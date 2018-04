Sind die Wiener so grantig, wie man behauptet?

Den Österreichern werden viele negative Eigenschaften zugeschrieben, das meint Charles Ritterband, aufmerksamer und professioneller Beobachter aus der Schweiz. Der frühere „NZZ“-Journalist, der seinen Ruhestand in Wien verbringt, versucht, diesem Klischee zu entkommen, „denn ich habe hier viele wunderbare, freundliche, kompetente und hilfsbereite Menschen kennengelernt“. Diesem löblichen Vorhaben steht die Absicht des Autors entgegen, dem berühmten Wiener Grant nachzuspüren. „Willkommen in Wien, Welthauptstadt des Grants“, müssen wir da lesen. Und merken die Absicht. Es ist keineswegs Ritterbands erster Versuch, die Wesensart dieser ihm eher fremden Spezies zu ergründen. Dass ausgerechnet ein Eidgenosse das probiert, verleiht dem Ganzen einen ungewollt humoristischen Einschlag.

Armeeoberkommando Baden

Am 4. Jänner 1917 bezog das Oberkommando der kaiserlich-königlichen Armee seine neuen Räumlichkeiten in Baden bei Wien. Unversehens war die Kleinstadt nun bis zum Zusammenbruch des Reiches militärisches Zentrum der Doppelmonarchie. Zuvor schon hatte sich der junge und militärisch unerfahrene Kaiser Karl selbst an die Spitze des Armeeoberkommandos gesetzt. Somit sah sich die kleine Kurstadt als „Hotspot“ von europäischer Dimension. Hunderte Mitarbeiter des Hauptquartiers wohnten nun in Baden und Umgebung. Zwar jubelte die Bevölkerung anfangs dem Kaiser und dessen Hofstaat zu, aber plötzlich befand sie sich in der militärischen Sperrzone. Dem Kral-Verlag und dem Autor kommen das Verdienst zu, diese umfangreiche Schilderung mit wertvollen Originaldokumenten bereichert zu haben.

Wenn Mauern flüstern

Hellbrunn, Kleßheim, Fuschl, Blühnbach, Mittersill, Prielau – die Prachtbauten der Salzburger Fürsterzbischöfe lassen uns heute noch staunen. Dazu kommen die prachtvollen Festungen Hohensalzburg oder Werfen. All dies Ausdruck herrscherlichen Selbstbewusstseins, das mit heutiger kirchlicher Bescheidenheit absolut nichts zu tun hat. Dazu gesellen sich sich die Klöster, allen voran die Erzabtei Sankt Peter, das älteste Kloster im deutschen Sprachraum, das ununterbrochen in Betrieb war. Nicht einmal die Nazis brachten es fertig, der Keimzelle der Salzburger Kirche das Lebenslicht auszulöschen. Der Prachtband führt durch hundert Burgen, Schlösser und Klöster auf den Gebieten des ehemaligen Erzstiftes Salzburg. Dazu zählten neben dem heutigen Bundesland auch Teile Ost- und Nordtirols sowie der Rupertiwinkel.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)