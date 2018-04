Eine Kindheit im postsowjetischen Chaos

In diesem Jahr widmen sich die Rauriser Literaturtage dem Thema „Frühe Jahre“. Gemeint sind die Prägungen der Kindheit. In literarischen Texten gibt es dazu verschiedene Zugänge. Ein breites Spektrum daraus hat die Intendanz des Literaturfestivals, der Salzburger Germanist Manfred Mittermayer und die Journalistin, Lehrerin und Übersetzerin Ines Schütz, nach Rauris geholt, darunter Monika Helfer, Peter Henisch, Paulus Hochgatterer, Felix Mitterer, Karin Peschka. Ein spezieller Gast ist die in der Ukraine geborene deutsche Autorin Lana Lux.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)