Zwischen Wunsch- und Albtraum

Ich erinnere mich ganz genau: Wie oft haben wir den Satz gehört, wie oft haben wir ihn selbst schon gesprochen, und wie oft haben wir alsbald erfahren müssen, dass das, woran wir uns vermeintlich so ganz genau erinnern, in der ganz genauen Erinnerung anderer doch, sagen wir, nicht gar so ganz genau wie in unserer erscheint. Ein Phänomen, das man in seiner alltäglichsten Erscheinung Urlaubserinnerungssyndrom nennen könnte: Nein, dieser Sonnenuntergang am Strand, der war nicht auf den Malediven, sondern auf Teneriffa, unser Lieblingsrestaurant dort hieß „Yellow Oyster“ und nicht „Blue Fish“, das Ganze geschah nicht vor, sondern nach unserer Hochzeit, und überhaupt war's kein Unter-, sondern ein Sonnenaufgang.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)