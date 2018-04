Hunde, Liebe und sieben andere Gründe für einen Bestseller

Nein, das am besten verkaufte Buch ist nicht die Bibel, auch wenn sie in jedem Haushalt steht. Aber eine genügt halt fürs Leben – und meistens hat man sie sogar geerbt. Der Bestseller dieser Tage heißt „Die Schmahamas-Verschwörung“. Der Roman, der sich an das Online-Lego-Spiel Minecraft anlehnt, steht sowohl bei der Liste des „Spiegel“ als auch bei der des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels ganz oben. Von wegen: Die Jungen lesen nicht mehr. Laut „Spectrum“ mögen die Leser derzeit am liebsten Ferdinand von Schirachs „Strafe“. Und bei Amazon führt das Bürgerliche Gesetzbuch, 81. Auflage. Immerhin so eine Art Bibel des deutschen Rechtsstaats.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)