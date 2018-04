König ändert Regeln für Gremium des Literatur-Nobelpreises

Im Skandal um die Schwedische Akademie ändert König Carl XVI. Gustaf nun die jahrhundertealten Statuten des Literaturnobelpreis-Gremiums. Es werden die Regeln zum Austritt aus der Akademie ergänzt, teilte das Königshaus mit. Bisher waren die Sitze in der Jury für den Literaturnobelpreis auf Lebenszeit vergeben und ein Rücktritt unmöglich. Aktuell war das ein großes Problem: Obwohl mehrere Mitglieder angekündigt hatten, aus Protest gegen den Umgang mit einem Skandal nicht mehr an Sitzungen teilzunehmen, konnten ihre Sitze nicht nachbesetzt werden.

Bei diesem Skandal geht es um Belästigung, Korruption und Verrat von Geheimnissen: Der Mann des Akademiemitglieds Katarina Frostenson wurde im November von 18 Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt. Akademiemitglieder könnten davon gewusst und es geduldet haben. Zugleich kam heraus, dass Frostensons Mann einen Kulturverein betrieb, der von der Akademie gefördert wurde. Frostenson entschied also jahrelang heimlich mit über Gelder für ihren Mann. Außerdem soll sie die Namen von Nobelpreisträgern vorzeitig ausgeplaudert haben - darunter den von Bob Dylan.



Drei Mitglieder legten daraufhin ihre Arbeit nieder, weil die Akademie daraus keine ausreichenden, auch personellen Konsequenzen zog. In Folge trat auch die Ständige Sekretärin Sara Danius zurück. Sie richte sich damit nach dem Willen der Akademie, erklärte sie.

In dem stark reduzierten Team konnte aber niemand nachrücken, weil laut Statut alle Posten auf Lebenszeit vergeben sind. Nun sei die Zahl der inaktiven Mitglieder so groß, "dass das ernsthaft die Fähigkeiten der Akademie gefährdet, ihre wichtigen Aufgaben zu erfüllen", erklärte das Königshaus am Mittwoch. Unter anderem sei der nötige Wiederaufbau der Akademie behindert. Künftig sollten also nicht nur die Sitze von zurückgetretenen Mitgliedern neu besetzt werden, sondern auch die von Mitgliedern, die zwei Jahre lang nicht aktiv mitgearbeitet haben.

