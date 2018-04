Sex und heikle Seilschaften zerreißen das Nobelpreiskomitee

Sex, Geheimnisverrat, Veruntreuung – und das in den Reihen einer uralten königlichen Institution, weltberühmt, seit sie den Literaturnobelpreis vergibt . . . Kein Wunder, dass die Welt so neugierig nach Stockholm schaut. Seit Monaten geht es dort um Missbrauchsvorwürfe gegen den Mann eines Akademiemitglieds. Neueste Wendung: Am Donnerstag berichteten schwedische Medien, dass eines der bekanntesten Mitglieder der Akademie und ein enger Freund Arnaults, Horace Engdahl, die Ermittlungen der Kanzlei zu stoppen versucht habe.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2018)