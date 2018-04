Gar nicht so schlecht, dieses Leben: Kathrin Weßlings »Super, und dir?«

Marlene ist 31, hat einen verständnisvollen Freund, den sie sehr mag, einen Job als Community-Managerin in einem Konzern, "den jeder kennt", und Freunde, die richtig gute Partys feiern. "Es sah gar nicht so schlecht aus, dieses Leben", schreibt die Ich-Erzählerin in Kathrin Weßlings drittem Buch, dem Roman "Super, und dir?". Und doch ist Marlene nicht glücklich, sehr angespannt und beginnt sich daher mit Aufputschmitteln durch den Tag zu bringen. Ein bisschen Ritalin, selten auch einmal eine Line Speed, immer wieder Kokain und nachts, zum Einschlafen, Schlafmittel. Irgendwann bricht sie zusammen, betrügt ihren Freund und weiß noch weniger weiter als zuvor.

Kathrin Weßling, selbst Jahrgang 1985, Journalistin und Social-Media-Redakteurin für Medien wie Spiegel online, literarisch erstmals aufgefallen mit ihrem Depressionsroman "Drüberleben", legt nun das Porträt einer Generation vor, die sich selbst und ihrem Umfeld lang vormacht, dass eigentlich alles super ist. Die aber erkennen muss, an den Ansprüchen von Eltern, Freunden und vor allem der Arbeitswelt zugrunde zu gehen.

So sehr, dass ihre Mitglieder nicht wissen, wer sie eigentlich sein, was sie tun wollen. Da wird gegoogelt, werden SMS verschickt und noch mehr Likes auf Facebook verteilt. Das alles passiert in einem angenehmen, nicht larmoyanten Ton, bleibt aber zu oft an der Oberfläche. Da hätte durchaus noch mehr Lack abgekratzt gehört, um die Nöte dieser Marlene wirklich zu begreifen. Und jene ihrer Generation.

Kathrin Weßling: "Super, und dir?", Ullstein, 255 S., 16,50 Euro

(awa)