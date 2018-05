Éric Vuillard: "Schuschnigg wirkt so traurig lächerlich"

Das Geheimtreffen Hitlers 1933 mit Vertretern der deutschen Großindustrie und der „Anschluss“ stehen im Zentrum des Romans „Die Tagesordnung“ („L'ordre du jour“). Der Franzose Éric Vuillard hat dafür einen der bedeutendsten Literaturpreise, den Prix Goncourt, gewonnen – und sein Buch nun auch in Wien vorgestellt.



Die Presse: Die Unterredung Schuschniggs mit Hitler ist eine Schlüsselszene des Romans. Es gab für sie keine Zeugen. Sie gingen von Schuschniggs Memoiren aus?



Éric Vuillard: Ja, etwas an seiner Erzählung hat mich stutzig gemacht, da war etwas Dissonantes darin. Schuschnigg versucht sich in Szene zu setzen und wirkt trotzdem so traurig lächerlich, wie ein Schulbub. Am Ende beruft er sich auf die österreichische Verfassung, wegen ihr könne er nicht unterschreiben. Ich glaube, Schuschniggs Subjektivität war nicht nur typisch für die österreichische, sondern auch für die europäische Elite. Er war nicht so weit von Chamberlain entfernt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2018)